Проспект стоит: на Героев Сталинграда в Киеве столкнулись легковушка и троллейбус

О пострадавших в ДТП не сообщается

В понедельник, 2 апреля, на проспекте Героев Сталинграда в Киеве произошло ДТП с участием легкового автомобиля и троллейбуса.

Об этом сообщили в сообществе Киев оперативный в Facebook.

При этом отмечается, что из-за аварии образовалась огромная пробка.

"Проспект Героев Сталинграда стоит, скорее всего - надолго. Троллейбус столкнулся с легковушкой. Ничего страшного, но результат - на фото", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на улице Анны Ахматовой в Киеве взорвался автомобиль Volkswagen.