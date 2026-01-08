Пели о «Святой Руси» и «любви к Москве». В Киеве три девушки в авто пели российские песни, в полиции отреагировали

В Киеве полицейские привлекли к административной ответственности трех девушек, которые во время езды на автомобиле слушали российские песни и подпевали исполнителям из страны-агрессора РФ .

Об этом сообщили 8 января в отделе коммуникации полиции Киева.

Полицейские не стали указывать, какие именно российские песни пели девушки. Однако накануне в С Сети было опубликовано видео, на которых гражданки, похожие на них громко исполняли в авто песни «Матушка-земля» и Moscow Never Sleeps. Причем первый трек содержит строку «Для меня — Святая Русь, для других — занозонька», а второй — «Я люблю тебя, Москва».

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Правоохранители установили, что автором видеоролика является 21-летняя девушка. Двум ее подругам — 22 и 24 года. Все они — жительницы Киева.

Полицейские составили в отношении правонарушительниц административные протоколы по статье 173 КУоАП — мелкое хулиганство.

«Сейчас с ними общаются сотрудники СБУ», — подытожили в Нацполиции.

В июне 2025 года Украинское агентство авторских и смежных прав опубликовало открытое письмо в государственные органы с просьбой ограничить на территории Украины возможность прослушивать российских музыкантов для стриминга.

Украинские музыканты в очередной раз обратили внимание на угрозу, которую несет с собой российская музыка и возможность беспрепятственно слушать ее в Украине. Они назвали эту угрозу стратегической, и напомнили, что кроме продвижения российских нарративов, прослушивание приносит деньги России путем монетизации за счет украинских слушателей.

7 ноября в Киеве парень опубликовал в соцсетях видео, на котором он пел русские песни, будучи облаченным в полицейскую форму.

Полиция выяснила, что этим парнем оказался 20-летний житель столицы. Он объяснил, что снял видео ради хайпа и увеличения количества подписчиков. Правоохранители составили в отношении молодого человека административный протокол по статье 184−3 КУоАП — незаконное использование лицом признаков принадлежности к Нацполиции — которая предусматривает штраф в размере до 34 тысяч гривен.