В Черкасской области попрощались с нацгвардейцем, которого насмерть сбил судья на блокпосту в Киеве

28 мая, 15:06
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Погибшего нацгвардейца Вадима Бондаренко похоронили в Черкасской области (Фото:Суспільне)

Погибшего нацгвардейца Вадима Бондаренко похоронили в Черкасской области (Фото:Суспільне)

В воскресенье, 28 мая, в Тальном Черкасской области попрощались с погибшим нацгвардейцем Вадимом Бондаренко, которого сбил насмерть судья на блокпосту в Киеве.

Как сообщает телеканал 24, у дома военного образовался коридор из живых цветов и венков.

Попрощаться с нацгвардейцем пришли его родные, друзья и побратимы.

По данным Суспільного, церемония прощания прошла также и на центральной площади города.

Видео дня

Жители встречали гроб с Бондаренко на коленях, а асфальт был усеян живыми цветами.

https://twitter.com/tweetsnv/status/1662789156785856514?s=46&t=e5k7aupYTxBMdhSBtAsnEg

Нацгвардейца похоронили на местном кладбище. У него осталась жена и трое детей — двое от первого брака супруги жены и 2-летняя дочь.

Суспільне
Фото: Суспільне
Суспільне
Фото: Суспільне
Суспільне
Фото: Суспільне

В ночь на 26 мая глава Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил 23-летнего военнослужащего Национальной гвардии на блокпосту в Киеве.

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Судью задержали, по словам сотрудников ГБР, он отказался проходить осмотр на состояние опьянения в больнице. Позже у него принудительно взяли биологические образцы.

27 мая Тандыра отправили под стражу без возможности внесения залога. Судье грозит до десяти лет тюрьмы.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Киев ДТП Нацгвардия Украины Похороны

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