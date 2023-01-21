В Киеве прощаются с руководством МВД, погибшем в авиакатастрофе в Броварах — трансляция
В авиакатастрофе в Броварах погибли девять сотрудников МВД, в том числе глава министерства Денис Монастырский (Фото:REUTERS / Nacho Doce)
В Киеве в субботу, 21 января, проходит прощание с руководством Министерства внутренних дел, погибшем во время крушения вертолета в Броварах 18 января.
Около 10 утра траурная процессия с телами погибших двинулась от здания МВД в сторону Украинского дома на Европейской площади в центре Киева.
Маршрут процесии проходит, в частности, по улицам Пилипа Орлика и Грушевского. В связи с этим ряд улиц в центре Киева перекрыто и изменено движение автобусных маршрутов № 62 и № 114, сообщили в КГГА.
В процессии принимают участие коллеги, родственники и знакомые погибших. Церемония прощания проходит в Европейском доме.
Трансляцию можно посмотреть по этой ссылке:
18 января утром в Броварах возле детского сада упал и разбился вертолет ГСЧС, на борту которого находилось девять человек, в том числе руководство МВД Украины, летевшее на Харьковщину.
В авиакатастрофе погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.
Всего погибли 14 человек, в том числе все девять, находившиеся в вертолете, и пять человек на земле, из них один ребенок. Пострадали 25 человек — из них 11 детей.
В СБУ озвучили три версии авиакатастрофы вертолета в Броварах:
- нарушение правил полета;
- техническая неисправность вертолета;
- преднамеренные действия по уничтожению транспортного средства.
Кабмин уже создал рабочую группу по расследованию крушения вертолета в Броварах.
Исполняющим обязанности главы МВД назначен руководитель Нацполиции Игорь Клименко.