В Киеве прощаются с руководством МВД, погибшем в авиакатастрофе в Броварах — трансляция

21 января, 10:45
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В авиакатастрофе в Броварах погибли девять сотрудников МВД, в том числе глава министерства Денис Монастырский (Фото:REUTERS / Nacho Doce)

В авиакатастрофе в Броварах погибли девять сотрудников МВД, в том числе глава министерства Денис Монастырский (Фото:REUTERS / Nacho Doce)

В Киеве в субботу, 21 января, проходит прощание с руководством Министерства внутренних дел, погибшем во время крушения вертолета в Броварах 18 января.

Около 10 утра траурная процессия с телами погибших двинулась от здания МВД в сторону Украинского дома на Европейской площади в центре Киева.

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Денис Монастырский (посередине), Евгений Енин (слева), Юрий Лубкович (справа) (Фото:МВД, Александр Медведев / NV, Денис Шмигаль / Telegram коллаж NV) Трагедия в Броварах. NV напоминает биографии погибших главы МВД Монастырского, его заместителя Енина и госсекретаря Лубковича

Маршрут процесии проходит, в частности, по улицам Пилипа Орлика и Грушевского. В связи с этим ряд улиц в центре Киева перекрыто и изменено движение автобусных маршрутов № 62 и № 114, сообщили в КГГА.

Видео дня

В процессии принимают участие коллеги, родственники и знакомые погибших. Церемония прощания проходит в Европейском доме.

Трансляцию можно посмотреть по этой ссылке:

https://www.youtube.com/watch?v=wch5MdXJs4U
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18 января утром в Броварах возле детского сада упал и разбился вертолет ГСЧС, на борту которого находилось девять человек, в том числе руководство МВД Украины, летевшее на Харьковщину.

В авиакатастрофе погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.

Всего погибли 14 человек, в том числе все девять, находившиеся в вертолете, и пять человек на земле, из них один ребенок. Пострадали 25 человек — из них 11 детей.

В СБУ озвучили три версии авиакатастрофы вертолета в Броварах:

  • нарушение правил полета;
  • техническая неисправность вертолета;
  • преднамеренные действия по уничтожению транспортного средства.

Кабмин уже создал рабочую группу по расследованию крушения вертолета в Броварах.

Исполняющим обязанности главы МВД назначен руководитель Нацполиции Игорь Клименко.

https://www.youtube.com/watch?v=QCDGMPDHbl8&embeds_euri=https%3A%2F%2Fnv.ua%2F&source_ve_path=MjM4NTE&feature=emb_title&ab_channel=%D0%9D%D0%92
Редактор: София Лазарова

Теги:   Киев МВД Украины Бровары Церемония прощания Евгений Енин Денис Монастырский Война России против Украины погибло руководство МВС

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