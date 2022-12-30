В Киеве попрощались с погибшим на фронте Геннадием Афанасьевым 30 декабря, 14:49 С Геннадием Афанасьевым попрощались в Михайловском соборе в Киеве (Фото:Радио Свобода)

В пятницу, 30 декабря, в Киеве попрощались с погибшим на фронте активистом и бывшим политзаключенным Геннадием Афанасьевым.

Как сообщает Радио Свобода, церемония прощания состоялась в Михайловском Златоверхом соборе.

Попрощаться с ним пришли родные, друзья и близкие, а также побратимы и представители крымскотатарского народа.

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Фото: Радио Свобода

Среди присутствующих были также постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева и первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппарова

Фото: Радио Свобода

Фото: Радио Свобода

Фото: Радио Свобода

Фото: Еспресо

Афанасьева похоронили в Вишневом Киевской области.

Бывший политзаключенный погиб 18 декабря в районе села Золотаревка Луганской области. С первых дней полномасштабного вторжения России в Украины он защищал страну от оккупантов в составе 130-го батальона ТРО 241-й бригады.

Его имя стало широко известным после того, как в 2014 году он выступил против аннексии Крыма Россией. Его задержали в Симферополе, а в 2015 году суд РФ приговорил Афанасьева к семи годам колонии строгого режима за якобы создание на территории оккупированного Крыма «террористического сообщества». Вместе с ним тогда были задержаны и другие фигуранты дела «крымских террористов».

Международные правозащитные организации назвали это дело политическим, а фигурантов — политзаключенными.

Геннадий Афанасьев вернулся из российского плена 14 июня 2016 года. После этого он неоднократно участвовал в акциях с требованием освободить украинских политзаключенных.

