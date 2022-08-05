Погибли от ракетного обстрела России. В Киеве прошла церемония прощания с Алексеем Вадатурским и его женой — фоторепортаж

5 августа, 19:35
Церемония прощания с Алексеем и Раисой Вадатурскими во Владимирском соборе в Киеве, 5 августа (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Церемония прощания с Алексеем и Раисой Вадатурскими во Владимирском соборе в Киеве, 5 августа (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

5 августа в Киеве во Владимирском кафедральном соборе прошла церемония прощания с генеральным директором агрохолдинга Нибулон Алексеем Вадатурским и его женой Раисой.

Церемонию прощания решили провести в Киеве из-за повышенных угроз на юге Украины, но похоронят их в Николаеве.

Вадатурский и его жена погибли во время массированного ракетного обстрела Николаева российскими оккупационными войсками в ночь на 31 июля.

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Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в их дом попала модифицированная ракета типа С-300. Ким предположил, что войска РФ обстреливали этот район, поскольку раньше здесь была территория воинской части.

Однако в Генпрокуратуре в качестве одной из версий гибели Вадатурского с женой рассматривают целенаправленное убийство.

О том, что Россия, по его мнению, умышленно убила Вадатурского заявлял также советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Гибель Вадатурского и его жены прокомментировал и президент Владимир Зеленский, назвав ее большой потерей для Украины.

НВ публикует фоторепортаж с церемонии прощания с Алексеем и Раисой Вадатурскими.

REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Андрей Вадатурский на церемонии прощания с его родителями.

REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Мэр Николаева Александр Сенкевич на церемонии прощания с Алексеем Вадатурским.

REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Николаев Обстрел Нибулон Церемония прощания Убийство Алексей Вадатурский

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