Погибли от ракетного обстрела России. В Киеве прошла церемония прощания с Алексеем Вадатурским и его женой — фоторепортаж
Церемония прощания с Алексеем и Раисой Вадатурскими во Владимирском соборе в Киеве, 5 августа (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
5 августа в Киеве во Владимирском кафедральном соборе прошла церемония прощания с генеральным директором агрохолдинга Нибулон Алексеем Вадатурским и его женой Раисой.
Церемонию прощания решили провести в Киеве из-за повышенных угроз на юге Украины, но похоронят их в Николаеве.
Вадатурский и его жена погибли во время массированного ракетного обстрела Николаева российскими оккупационными войсками в ночь на 31 июля.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в их дом попала модифицированная ракета типа С-300. Ким предположил, что войска РФ обстреливали этот район, поскольку раньше здесь была территория воинской части.
Однако в Генпрокуратуре в качестве одной из версий гибели Вадатурского с женой рассматривают целенаправленное убийство.
О том, что Россия, по его мнению, умышленно убила Вадатурского заявлял также советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Гибель Вадатурского и его жены прокомментировал и президент Владимир Зеленский, назвав ее большой потерей для Украины.
НВ публикует фоторепортаж с церемонии прощания с Алексеем и Раисой Вадатурскими.
Андрей Вадатурский на церемонии прощания с его родителями.
Мэр Николаева Александр Сенкевич на церемонии прощания с Алексеем Вадатурским.
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