На севере Украины нет ни прорывов границы, ни наступления со стороны Беларуси — оперативное командование

10 октября, 13:14
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В ОК Север рассказали о текущей ситуации на границе с Беларусью (Фото:Оперативное командование Север)

В ОК Север рассказали о текущей ситуации на границе с Беларусью (Фото:Оперативное командование Север)

Прорывов государственной границы или наступательных действий России и Беларуси на севере Украины нет.

Об этом сообщает Оперативное командование Север в Facebook.

В командовании подчеркнули, что ситуация в Черниговской области полностью контролируемая.

В приграничных регионах ситуацию контролируют Госпогранслужба, ВСУ и Нацгвардия.

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«Прорывы или наступательные действия со стороны территории Беларуси и России не зафиксированы», — говорится в сообщении.

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус у себя в Telegram написал, что слухи о боях на украинско-беларусской границе не соответствуют действительности.

«По состоянию на данный момент участок государственной границы Украины на территории области контролируемый. Множество звонков и сообщений об „ожесточенных боях“. Не разгоняйте панику. Если кто-то уйдет — встретим достойно», — написал он.

https://www.youtube.com/embed/0DkM0xqV4T4
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия Граница Беларусь Черниговская область Война России против Украины

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