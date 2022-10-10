На севере Украины нет ни прорывов границы, ни наступления со стороны Беларуси — оперативное командование 10 октября, 13:14 В ОК Север рассказали о текущей ситуации на границе с Беларусью (Фото:Оперативное командование Север)

Прорывов государственной границы или наступательных действий России и Беларуси на севере Украины нет.



Об этом сообщает Оперативное командование Север в Facebook.

В командовании подчеркнули, что ситуация в Черниговской области полностью контролируемая.

В приграничных регионах ситуацию контролируют Госпогранслужба, ВСУ и Нацгвардия.

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«Прорывы или наступательные действия со стороны территории Беларуси и России не зафиксированы», — говорится в сообщении.

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус у себя в Telegram написал, что слухи о боях на украинско-беларусской границе не соответствуют действительности.

«По состоянию на данный момент участок государственной границы Украины на территории области контролируемый. Множество звонков и сообщений об „ожесточенных боях“. Не разгоняйте панику. Если кто-то уйдет — встретим достойно», — написал он.