«В сентябре ВСУ могут освобождать Токмак». Что меняет важнейший прорыв первой линии обороны россиян на юге — военный эксперт

6 сентября, 11:37
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Украинская РСЗО ведет огонь на линии фронта (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Украинская РСЗО ведет огонь на линии фронта (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Автор: Наталья Роп

Украинские штурмовые бригады и артиллерия истощили человеческие и технические ресурсы РФ в Запорожской области, убежден Александр Коваленко из Инфосопротивления.

Украинские защитники в конце августа освободили населенный пункт Роботино в Запорожской области. После этого ВСУ удалось продвинуться на восток от этого села — в направлении Вербового и Новопрокоповки. То есть на юге им удалось прорвать первую и сверхмощную линию обороны россиян на юге. И даже западная пресса, до того критиковавшая «медленное» украинское наступление, начала проявлять признаки оптимизма относительно его последствий.

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Чего теперь ожидать на юге? Об этом NV поговорил с Александром Коваленко, военно-политическим обозревателем группы Информационное сопротивление.

— Недавно была информация о том, что на юге ВСУ прорвали первую линию обороны врага. Действительно ли это так? И будет ли это означать, что дальше украинские войска смогут быстрее продвигаться?

Теги:   Донецкая область Запорожская область Российско-украинская война Контрнаступление Война России против Украины Александр Коваленко военный эксперт

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