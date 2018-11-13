13 ноября 2018, вторник

Прорыв трубы в центре Киева: автомобиль провалился под асфальт

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Машина ушла под землю
Фото: Jaroslav Hašek via Twitter

Машина ушла под землю

В Киеве в результате прорыва трубы с горячей водой на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского легковой автомобиль провалился под асфальт.

Как сообщается в Facebook-сообществе dtp.kiev.ua, под размытый асфальт провалился автомобиль Dacia Logan. Авто буквально "утонуло в кипятке".

"Водитель рассказал, что ехал по улице Саксаганского со стороны Дворца Спорта и его авто внезапно ушло под асфальт. К счастью, мужчина сильно не пострадал. Прохожие, кто попал в потоки кипятка, обожгли себе ноги", - говорится в сообщении.

Напомним, что 13 ноября на улице Шота Руставели в Киеве произошел прорыв трубы с горячей водой.

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