Прорыв трубы в центре Киева: автомобиль провалился под асфальт

В Киеве в результате прорыва трубы с горячей водой на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского легковой автомобиль провалился под асфальт.
Как сообщается в Facebook-сообществе dtp.kiev.ua, под размытый асфальт провалился автомобиль Dacia Logan. Авто буквально "утонуло в кипятке".
"Водитель рассказал, что ехал по улице Саксаганского со стороны Дворца Спорта и его авто внезапно ушло под асфальт. К счастью, мужчина сильно не пострадал. Прохожие, кто попал в потоки кипятка, обожгли себе ноги", - говорится в сообщении.
Напомним, что 13 ноября на улице Шота Руставели в Киеве произошел прорыв трубы с горячей водой.
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