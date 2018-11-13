Прорыв трубы на Шота Руставели: в Киевпастрансе сообщили о возобновлении движения транспорта

Движение транспорта было приостановлено из-за прорыва трубы на улице Шота Руставели

Пресс-служба коммунального предприятия Киевпастранс сообщает о восстановлении движения транспорта по улице Жилянской, которая частично была заблокирована из-за прорыва трубы с горячей водой на соседней улице Шота Руставели.

"В 20:52 восстановлено движение троллейбусов и автобусов по ул.Жилянской", - заявили в Киевпастрансе.

Напомним, 13 ноября на улице Шота Руставели в Киеве произошел прорыв трубы с горячей водой.

Поток воды снес один из припаркованных автомобилей.