Прорыв трубы на Шота Руставели: в Киевпастрансе сообщили о возобновлении движения транспорта

Пресс-служба коммунального предприятия Киевпастранс сообщает о восстановлении движения транспорта по улице Жилянской, которая частично была заблокирована из-за прорыва трубы с горячей водой на соседней улице Шота Руставели.
"В 20:52 восстановлено движение троллейбусов и автобусов по ул.Жилянской", - заявили в Киевпастрансе.
Напомним, 13 ноября на улице Шота Руставели в Киеве произошел прорыв трубы с горячей водой.
Поток воды снес один из припаркованных автомобилей.
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