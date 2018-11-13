14 ноября 2018, среда

Прорыв трубы на Шота Руставели: в Киевпастрансе сообщили о возобновлении движения транспорта

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Движение транспорта было приостановлено из-за прорыва трубы на улице Шота Руставели

Движение транспорта было приостановлено из-за прорыва трубы на улице Шота Руставели

Пресс-служба коммунального предприятия Киевпастранс сообщает о восстановлении движения транспорта по улице Жилянской, которая частично была заблокирована из-за прорыва трубы с горячей водой на соседней улице Шота Руставели.

"В 20:52 восстановлено движение троллейбусов и автобусов по ул.Жилянской", - заявили в Киевпастрансе.

Напомним, 13 ноября на улице Шота Руставели в Киеве произошел прорыв трубы с горячей водой.

Поток воды снес один из припаркованных автомобилей.

 

 

Мы в 2020 году. Как изменится Украина?

В четверг, 15 ноября, состоится финальная лекция НВ из цикла "Украина 2020. Что ждет страну".

Что можем сделать мы, чтобы Украина наконец стала успешной страной?

Прийти на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове