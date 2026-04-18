Российские оккупанты, пытающиеся идти на штурм в Часовом Яру за несколько секунд до удара по ним украинского дрона (Фото: Сухопутні війська via Facebook)

В Часовом Яру , в полосе ответственности 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила 16 апреля российские оккупанты попытались пойти на прорыв, применив пять боевых бронированных машин, танк, 10 мотоциклов и квадроциклы.

Об этом 18 апреля сообщили в Сухопутных войсках.

«Разведка, дроны, артиллерия, пехота — сработали слаженно. Прорыв сорван. Противник успеха не имел», — отмечается в сообщении.

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В результате атаки была уничтожена одна ББМ и еще одна повреждена, уничтожено 10 мотоциклов и поражено два квадроцикла, а также ликвидированы шесть оккупантов и еще шесть ранены.

Ситуация в Донецкой области — последние новости

15 апреля аналитический портал DeepState сообщил, что войска страны-агрессора России накапливают пехоту и технику в Мирнограде Донецкой области, чтобы полностью захватить город и окрестности. Также оккупанты продвигаются в направлении Гришино из Покровска.

10 апреля президент Владимир Зеленский заявлял, что Россия хочет захватить ключевые населенные пункты на Покровском направлении до конца апреля, но у них «нет на это сил». Речь идет о Дружковке, Константиновке и Покровске.

По оценке ISW, РФ уже начала свое весенне-летнее наступление на города-крепости Донецкой области, которое может продолжаться длительное время, учитывая то, что на захват Покровска с довоенным населением 60 000 человек оккупантам понадобилось почти два года.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 15 апреля отметил активизацию российского наступления почти по всей линии боевого соприкосновения длиной 1200 километров. Самыми горячими направлениями остаются Александровское, Покровское, Константиновское и Лиманское.

