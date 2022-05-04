«Очень много эмоций». Арестович заявил, что информация о прорыве оккупантов на Азовсталь требует уточнений 4 мая, 18:59 Цей матеріал також доступний українською Завод Азовсталь в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что информация о прорыве оккупантов на завод Азовсталь в Мариуполе требует уточнений.

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«Такая информация требует уточнений. Во-первых, очень много вбросов. Во-вторых, очень много эмоций. То есть непонятно, кто что сказал, а потом подхватили и понесли», — заявил он в интервью 24 каналу.

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Арестович призвал дождаться официальных сообщений Минобороны и добавил, что штурм Азовстали оккупантами не прекращается.

Ранее Украинская правда со ссылкой на источник сообщила, что 4 мая российским оккупантам удалось прорваться на территорию Азовстали.

В результате попыток штурма россиянами Азовстали и бомбардировок завода ночью 3 мая погибли две гражданские женщины. Россияне продолжали наносить массированные удары по территории Азовстали, зная, что там находятся мирные жители.

3 мая более 100 мариупольцев с Азовстали наконец приехали в Запорожье.

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