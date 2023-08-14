«Россияне этого не ожидали». Интервью NV с военным экспертом об операциях в тылу оккупантов и прорыве линии Суровикина на Юге 14 августа, 19:51 NV Премиум Боец 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ на линии фронта в Запорожской области, 11 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Сергей Грабский, военный эксперт, в интервью Radio NV, как войска оккупантов столкнулись со смелыми рейдами ВС Украины в собственный тыл и как пытаются удержать собственные линии обороны на фоне наступления украинской армии.

— Ночной террор Одессы: восемь Калибров, 15 Shahed. Сообщается, что все уже смогли сбить Силы противовоздушной обороны. К сожалению, есть пожары. К сожалению, от обломков пострадали дома. К сожалению, есть раненые.

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Но состояние украинской ПВО, я так понимаю, что что-то в Одессе прибавилось? <...> Сейчас уже 100% сбития. Или это просто не настолько интенсивная была атака? Что вы думаете об этом?

— Извините, атака была очень и очень интенсивная. Россияне абсолютно сознательно готовились к такой атаке и нанесли очень серьезный удар. Надо понимать, что мы же не являемся какими-то просто сторонними наблюдателями и будем смотреть, как они наращивают ударную группировку, наносят удары по нашим городам, по селам. Плюс надо понимать, насколько важным пунктом является Одесса в смысле Украины вообще. И защита Одессы, как важного экономического, политического, культурного центра, военного центра Украины, является одной из приоритетных задач.