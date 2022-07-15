Работают на Кремль. СБУ опубликовала список 100 псевдоукраинских Telegram-каналов 15 июля, 16:41 Российские спецслужбы распространяют фейки и манипуляции через якобы «независимые» Telegram-каналы (Фото:Viasna/Twitter)

СБУ, Министерство обороны и другие украинские ведомства в пятницу, 15 июля, опубликовали список Telegram-каналов, подконтрольных Кремлю.

В Telegram-канале СБУ сообщается, что спецслужба установила связь ряда якобы «независимых» каналов с Кремлем в рамках соответствующих уголовных дел.



«В условиях, когда Украина успешно противостоит российскому нападению, крайне актуален вопрос информационной безопасности. Не имея возможности победить на поле боя, враг пытается посеять „зраду“ и расшатать украинское общество. В частности, на это работает ряд якобы независимых Telegram-каналов, работу которых на самом координирует Кремль», — подчеркнули в СБУ.

Видео дня

Инфографика: SPRAVDI / Telegram

Инфографика: SPRAVDI / Telegram

По информации СБУ, с российскими спецслужбами связаны каналы Легитимный, Сплетница, Картель, Резидент, Наблюдатель, MediaPost, Женщина с косой и другие — полный список можно посмотреть по ссылке.

В СБУ призвали не доверять таким каналам и не пользоваться ими, поскольку их работу координирует и финансирует страна-агрессор, которая ведет информационную войну против Украины и распространяет фейки и манипуляции.

Перемирие с Россией приведет к поражению Украины – Олег Жданов https://www.youtube.com/embed/kFQU0EalAQY

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.