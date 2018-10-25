Пророссийские круги распространяют фейки о притеснениях румынской церкви в Украине - посольство

Посольство Украины в Румынии опровергло информацию СМИ о возможных притеснениях румынской православной общины Украины после предоставления Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

По данным украинских дипломатов, в медиа-пространстве Румынии распространяется фейковые материалы о том, что процесс получения автокефалии в Украине "будет сопровождаться захватом украинскими националистами православных церковных сооружений румынских приходов, которые сейчас относятся к УПЦ Московского патриархата", а также "запретом богослужения в румынских церквях Украины на румынском языке".

В посольстве отметили, что этими фейками стоят "завуалированные интересы пророссийских кругов, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации в Украине и ее отношений с соседними государствами".

Напомним, что 11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве ставропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

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15 октября Синод Русской православной церкви принял решение отказаться от евхаристического общения с Константинополем. Теперь за молитву в "запретных" храмах Константинопольского патриархата священнослужителей РПЦ ждет наказание, а верующие будут обязаны покаяться в этом грехе на исповеди.

Константинопольский патриархат не будет разрывать отношения с РПЦ и продолжит поминать Московского патриарха в порядке, установленном в диптихе.