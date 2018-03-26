Пророссийские боевики 20 раз обстреляли позиции сил АТО - штаб

Количество обстрелов в зоне АТО существенно увеличилось по сравнению с последними неделями

В понедельник, 26 марта, российско-оккупационные войска 20 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе, вследствие провокаций украинские воины не пострадали.

Как сообщили в пресс-центре штаба АТО, на Донецком направлении боевики из 82 мм минометов и гранатометов били по опорным пунктам ВСУ у Авдеевки. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - по укреплениям в Водяном. Оккупанты дважды применили крупнокалиберные пулеметы в районе Павлополя и Песков, а стрелковое оружие - вблизи Марьинки, Широкино, Талаковки и Гнутово.

На Луганском направлении боевики дважды открывали огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям сил АТО возле Луганского. Кроме этого, из БМП и пулеметов были обстреляны опорные пункты ВСУ неподалеку Новгородского.

Напомним, что 25 февраля в зоне АТО было зафиксировано 44 обстрела украинских позиций со стороны террористов. В результате вражеского огня один украинский военный погиб, еще один получил боевую травму.