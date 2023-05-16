Пропускные пункты Украина — Польша. Как и где украинцам можно пересечь границу, чтобы вернуться домой 16 мая, 21:00 Пропускные пункты Украина — Польша (Фото:IvanSemenovich/depositphotos)

Граница между Украиной и Польшей является одной из наиболее значимых границ для обеих стран. Она простирается на северо-западе Украины и восточном юге Польши. Общая протяженность границы составляет около 535 километров.

Польша стала основным местом убежища для многих украинцев, пересекших границу во избежание российской агрессии. По информации Пограничной службы Польши (Straż Graniczna), с 24 февраля 2022 года по 14 мая 2023 года, более 11,8 миллиона беженцев из Украины пересекли украинско-польскую границу, среди которых преобладают женщины и дети.

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Как украинцам вернуться из Польши в Украину

На сегодняшний день большинство пунктов пропуска на украинско-польской границе продолжают работать, что позволяет пересекать ее как пешком, так и с помощью автомобильного транспорта.



Пункты пропуска работают круглосуточно для желающих выехать за пределы Украины, а также для украинских граждан, которые планируют вернуться на родину. Однако если вы намерены путешествовать в Польшу и следите за ситуацией на границе, следует иметь в виду, что некоторые пункты пропуска позволяют пеший переход через границу только для выезда из Украины с целью эвакуации. В то же время другие пункты пропуска не допускают пешего пересечения границы и предусматривают только автомобильное сообщение.



Пункты пропуска на украинско-польской границе

Граница Украина — Польша делится на несколько секторов, проходящих через различные области и воеводства. Эти страны стремятся поддерживать дружеские отношения на своей границе. На украинско-польской границе существует несколько пунктов пропуска, обеспечивающих пересечение границы между Украиной и Польшей. Основные пункты пропуска на этой границе, которые сейчас работают, включают:

Устилуг - работает исключительно как автомобильный пункт пропуска;

Шегини – открытый для пересечения границы автотранспортом, также позволяет пересекать границу в обоих направлениях пешком;

Угринов — позволяет пересекать границу на автомобиле, а пересечение границы пешком возможно только в одну сторону ( в сторону Польши) с целью эвакуации;

в сторону Польши) с целью эвакуации; Рава-Русская – пропускает автомобили, пеший переход границы разрешается исключительно в одну сторону на выход с целью эвакуации;

Краковец - работает исключительно как автомобильный пункт пропуска для легкового автотранспорта;

Грушев — открыт для проезда автотранспорта, также есть возможность пешего перехода из Украины в сторону польской границы с целью эвакуации;

Смольница - автомобильный пункт пропуска, также открытый для пешего перехода в сторону Польши с целью эвакуации;

Нижкановичи - на сегодня пропускает грузовые транспортные средства с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн без груза ( в этом пункте не могут пересекать границу пустые цистерны, предназначенные для перевозки опасных грузов, в том числе горюче-смазочных материалов).