Место жительства: какой документ его подтверждает и как его получить в ЦПАУ или онлайн 10 августа, 08:21 ЦПАУ регистрируют место жительства гражданина (Фото:Фото: kiev.klichko.org)

Сведения о месте жительства лица подтверждает выписка из реестра территориальной общины.

Об этом сообщила Государственная миграционная служба Украины.

Место жительства украинцы могут подтвердить, получив выписку из реестра территориальной общины

Сведения о месте жительства лица подтверждает выписка из реестра территориальной общины. Она выдается органом регистрации или центром предоставления административных услуг (ЦПАУ) в бумажной форме по обращению лица.

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Субъект обращения для получения выписки может также обратиться через Единый государственный веб-портал электронных услуг Дія.

Выписки из реестра территориальной общины, полученные в электронной или бумажной форме, имеют одинаковую юридическую силу.

Для подтверждения информации о месте жительства (пребывания), зарегистрированное до вступления в силу Закона № 1871-IX, лицо может подавать сведения о месте жительства, которые были внесены в:

— паспорта гражданина Украины, изготовленного в форме книжечки;

— паспорта гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу в форме е-паспорта или е-паспорта для выезда за границу;

— выписки из реестра территориальной общины.

Как зарегистрировать место жительства в ЦПАУ

Для регистрации места жительства подаются следующие данные и документы:

— ФИО, пол, дата и место рождения, сведения о гражданстве;

— адрес помещения, где будет регистрироваться место жительства и адрес предыдущего места жительства;

— контактные данные: номер телефона, адрес электронной почты, другие средства связи (при наличии);

— паспортный документ (ПГУ, ППП, ПТП, ПБ);

— для детей в возрасте до 14 лет — свидетельство о рождении, а в случае, когда родители имеют разное гражданство — справка об украинском гражданстве;

— для лиц, декларирующих место своего проживания на основании ППП или ПТП, — паспорт иностранца или лица без гражданства (с переводом);

— уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (УНЗР);

— регистрационный номер учетной карточки налогоплательщиков;

— документ о пребывании на воинском учете;

— для регистрации места жительства ребенка — фамилия, имя и отчество, контактные данные: номер телефона, адрес электронной почты, другие средства связи (при наличии) родителей или других законных представителей;

— данные владельца/совладельцев жилья (паспорт, РНУКПП, контактные данные и т. д. ).