Место жительства: какой документ его подтверждает и как его получить в ЦПАУ или онлайн
ЦПАУ регистрируют место жительства гражданина (Фото:Фото: kiev.klichko.org)
Сведения о месте жительства лица подтверждает выписка из реестра территориальной общины.
Об этом сообщила Государственная миграционная служба Украины.
Место жительства украинцы могут подтвердить, получив выписку из реестра территориальной общины
Сведения о месте жительства лица подтверждает выписка из реестра территориальной общины. Она выдается органом регистрации или центром предоставления административных услуг (ЦПАУ) в бумажной форме по обращению лица.
Субъект обращения для получения выписки может также обратиться через Единый государственный веб-портал электронных услуг Дія.
Выписки из реестра территориальной общины, полученные в электронной или бумажной форме, имеют одинаковую юридическую силу.
Для подтверждения информации о месте жительства (пребывания), зарегистрированное до вступления в силу Закона № 1871-IX, лицо может подавать сведения о месте жительства, которые были внесены в:
— паспорта гражданина Украины, изготовленного в форме книжечки;
— паспорта гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу в форме е-паспорта или е-паспорта для выезда за границу;
— выписки из реестра территориальной общины.
Как зарегистрировать место жительства в ЦПАУ
Для регистрации места жительства подаются следующие данные и документы:
— ФИО, пол, дата и место рождения, сведения о гражданстве;
— адрес помещения, где будет регистрироваться место жительства и адрес предыдущего места жительства;
— контактные данные: номер телефона, адрес электронной почты, другие средства связи (при наличии);
— паспортный документ (ПГУ, ППП, ПТП, ПБ);
— для детей в возрасте до 14 лет — свидетельство о рождении, а в случае, когда родители имеют разное гражданство — справка об украинском гражданстве;
— для лиц, декларирующих место своего проживания на основании ППП или ПТП, — паспорт иностранца или лица без гражданства (с переводом);
— уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (УНЗР);
— регистрационный номер учетной карточки налогоплательщиков;
— документ о пребывании на воинском учете;
— для регистрации места жительства ребенка — фамилия, имя и отчество, контактные данные: номер телефона, адрес электронной почты, другие средства связи (при наличии) родителей или других законных представителей;
— данные владельца/совладельцев жилья (паспорт, РНУКПП, контактные данные