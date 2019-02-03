Пропавший на Донбассе разведчик 79-й десантно-штурмовой бригады попал в плен боевиков - видео Сегодня, 03:39 385 Цей матеріал також доступний українською скрин видео "Пресс-служба УНМ ДНР" / YouTube Николай Гриненко исчез 23 января скрин видео "Пресс-служба УНМ ДНР" / YouTube

Боец 79-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, который исчез на Донбассе 23 января, попал в плен к боевикам "ДНР".

Как сообщает пресс-служба бригады, российско-оккупационные войска выложили видео, где записали обращение пленного украинского военнослужащего Николая Гриненко.

"Мы отмечаем, что все сказанное Николаем Гриненко на камеру оккупантов, является подготовленным, сфабрикованным и срежиссированым кремлевской пропагандой видео в "Донецких подвалах", - сказано в сообщении 79-й бригады в Facebook.

Как заявляют украинские военные, на военнослужащего осуществлялось "колоссальное психологическое давление".

"Предпринимаются все меры на всех уровнях для возвращения нашего военнослужащего домой", - указано в сообщении.

Видеозапись с украинским пленным размещена на YouTube-канале "Управления Народной милиции "ДНР".



На опубликованном видео человек - Гриненко Николай из города Новый Буг Николаевской области - рассказывает о себе и своей службе.

"Я, Гриненко Николай Николаевич, родился 9 июня 1998 года в городе Новый Буг и проживаю там же. 31 января 2018 я подписал контракт… Вообще, сейчас в Украине жизнь не очень радует. Безнадежность, денег нет, поэтому пошел зарабатывать. Каждый мужчина должен отслужить в армии", - говорит пленный.

Напомним, боец разведывательного взвода 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ пропал 23 января. Разведчик вел наблюдение на одном из постов в районе населенного пункта Павлополь Донецкой области.

