В МВД назвали точное количество пропавших без вести в Украине из-за войны
Большинство пропавших без вести — военные (Фото:Max Kukurudziak/Unsplash)
На данный момент в Реестре пропавших без вести при особы обстоятельствах почти 24 тысяч человек.
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко в эфире национального телемарафона.
«По состоянию на сегодня эта цифра составляет 23876 человек», — отметил он.
Комментируя последствия подрыва Каховской ГЭС представитель МВД уточнил, что за минувшие сутки получено три вызова по линии 102 относительно лиц, которые пропали без вести при особых обстоятельствах в Херсонской области.
Тимченко добавил, что люди должны безотлагательно обращаться в полицию в случае исчезновения родных.
Он также сообщил, что в вопросе поиска пропавших без вести МВД работает совместно с Офисом уполномоченного по правам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.
Родственники имеют возможность получить выписку из реестра.
2 мая в Украине заработал единый Реестр пропавших без вести, большинство из них — военные, часть — гражданские.