В МВД назвали точное количество пропавших без вести в Украине из-за войны 7 июня, 12:00 Большинство пропавших без вести — военные (Фото:Max Kukurudziak/Unsplash)

На данный момент в Реестре пропавших без вести при особы обстоятельствах почти 24 тысяч человек.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко в эфире национального телемарафона.

«По состоянию на сегодня эта цифра составляет 23876 человек», — отметил он.

Видео дня

Комментируя последствия подрыва Каховской ГЭС представитель МВД уточнил, что за минувшие сутки получено три вызова по линии 102 относительно лиц, которые пропали без вести при особых обстоятельствах в Херсонской области.

Тимченко добавил, что люди должны безотлагательно обращаться в полицию в случае исчезновения родных.

Читайте также: В Украине создали интерактивную карту мест вероятного исчезновения военных

Он также сообщил, что в вопросе поиска пропавших без вести МВД работает совместно с Офисом уполномоченного по правам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Родственники имеют возможность получить выписку из реестра.

2 мая в Украине заработал единый Реестр пропавших без вести, большинство из них — военные, часть — гражданские.