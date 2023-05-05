Котенко: Пропавшими без вести считаются более семи тысяч человек, среди которых около 15% - гражданские

5 мая, 22:50
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Українські військові (Фото:Генштаб ЗСУ/Facebook)

Українські військові (Фото:Генштаб ЗСУ/Facebook)

Более семи тысяч человек считаются пропавшими без вести, из них — 15% гражданские, остальные — военные.

Об этом в комментарии Суспільному рассказал уполномоченный по пропавшим без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко.

«Это те, родственники которых обратились в Офис уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Где-то 15% из них — гражданские. Остальные — обращение родных военных», — сказал он.

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По словам Котенко, с начала полномасштабного вторжения открыто более 15 тысяч дел по пропавшим без вести. Он добавил, что восемь тысяч человек уже найдены.

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«Во-первых, к нам обращаются люди, родные которых находятся в плену. И когда человек освобождается из плена, мы дело закрываем. Около полутора тысяч тел наших погибших ребят мне удалось из-за переговоров, через Женеву, МККК и Россию вернуть домой. После деоккупации территорий мы нашли тела наших погибших и вернули их. Есть еще небольшой процент, когда к нам родные обратились, а люди не исчезали — просто с ними долго не было связи», — сказал он.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Пропали без вести Пропавшие без вести

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