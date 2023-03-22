Украинские пропавшие без вести вовлечены в обмены пленными — Координационный штаб 22 марта, 19:01 7 марта Украина вернула из плена России 126 защитников и четырех защитниц (Фото:Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными/Telegram)

В обмены пленными между Украиной и Россией вовлечены не только те, чей плен подтвержден, но и пропавшие без вести.

Об этом сообщает пресс-служба Координационного штаба в Telegram.

Представитель штаба сообщил, что информация о пропавших без вести накапливается из разных источников, среди которых свидетельства возвращенных из плена, открытые источники и работа Международного комитета Красного Креста.

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Отдельно он подчеркнул, что пропавшие без вести военнослужащие, как и те, чей плен подтвержден, вовлечены в процессы обмена.

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что около 40% граждан Украины в российском плену — это гражданские лица.