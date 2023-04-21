Около 20% из тех, кто вернулся из плена, считались пропавшими без вести — Координационный штаб 21 апреля, 21:04 16 апреля из российского плена вернулось еще 130 украинских защитников (Фото:СБУ)

Из более 2000 вернувшихся из плена украинцев около 20% имели статус пропавших без вести.

Об этом рассказал представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко во время круглого стола в Military Media Center.

Он напомнил, что всего с начала полномасштабного вторжения Украина вернула из плена РФ 2235 человек. По его данным, около 20% имели статус пропавших без вести, хотя не было никакого подтверждения и доказательных фактов того, что они находятся в плену.

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«Если есть хоть маленькая надежда, что человек жив, мы будем требовать от российской стороны возвращения его домой», — отметил Охрименко.

Он подчеркнул, что «работа не прекратится, пока мы не вернем всех, живых и погибших».

Ранее уполномоченный по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко говорил, что пропавшими без вести в настоящее время считают более семи тысяч украинских военных.

Пресс-служба Координационного штаба говорила, что в обмены пленными между Украиной и Россией вовлечены не только те, чей плен подтвержден, но и пропавшие без вести.