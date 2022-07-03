Пропавшие без вести. Как подать заявление на розыск родственника — инструкция

3 июля, 08:37
Узнать о том, что лицо считается исчезнувшим во время военных действий при особых обстоятельствах, можно по телефону доверия МВД: +38 089 420 18 66. (Фото:МВД Украины)

Узнать о том, что лицо считается исчезнувшим во время военных действий при особых обстоятельствах, можно по телефону доверия МВД: +38 089 420 18 66. (Фото:МВД Украины)

Для близких родственников и членов семьи, разыскивающих родных, разработан алгоритм действий о признании личности пропавшей без вести.

Куда обращаться

Если у граждан нет информации о месте нахождения родственника, то они могут обратиться:

  • в Национальное информационное бюро по краткому номеру 1648;
  • по городскому номеру (044) 287 81 65;
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Как подать заявление о поиске человека

Обратиться с заявлением о розыске пропавшего без вести лица можно:

  • в ближайший территориальный орган Национальной полиции Украины;
  • отправить запрос по почте;
  • позвонить по телефону 102 (круглосуточно) или на номер горячей линии (0894) 200 18 67.

Что происходит после подачи заявления на розыск

Полученное заявление регистрируется в журнале Единый учет и вносятся сведения в ЕРДР для осуществления органами Национальной полиции досудебного расследования по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием пропавшей без вести, о чем в течение 3 дней информируется Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Департамент коммуникации МВД Украины
Фото: Департамент коммуникации МВД Украины

Когда прекращается розыск

Розыск лица, пропавшего без вести, прекращается не позднее чем через три дня со дня установления места нахождения лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, месте захоронения или местонахождение останков такого лица с уведомлением об этом его близких родственников и членов семьи, а также заявителя если заявитель не является близким родственником и членом семьи.

В Департаменте коммуникации МВД Украины отмечают, что узнать о том, что лицо считается исчезнувшим во время военных действий по особым обстоятельствам, можно по телефону доверия МВД: +38 089 420 18 66.

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Редактор: Гала Конопля

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Теги:   Розыск МВД Украины Пропавшие без вести Война России против Украины

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