Пропавшие без вести: что родственникам необходимо сдать, чтобы ускорить поиск 16 августа, 08:07 Лаборатория (Фото:fernando zhiminaicela / Pixabay)

Розыск и идентификацию пропавших без вести лиц ускоряет сдача ДНК-материала.

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Об этом отмечают в Минреинтеграции.

Как сдать ДНК-материал, какие документы нужны и нужно ли платить

Чтобы ускорить поиски родственники пропавших без вести должны в обязательном порядке пройти процедуру отбора генетического материала.

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Для этого необходимо обратиться к следователю, который внесет постановление об отборе образцов биоматериала и назначении экспертизы.

Какие документы нужны:

— взрослым родственникам нужно иметь с собой паспорт;

— детям — свидетельство о рождении.

Подчеркиваем, что эта процедура является абсолютно бесплатной.

В случае выявления совпадений материала с ДНК погибшего человека родственников проинформирует орган, который назначил экспертизу и проводит досудебное расследование.

Кто имеет право на пенсию в связи с потерей кормильца, пропавшего без вести, и как ее получить

Пенсия в связи с потерей кормильца назначается, нетрудоспособным членам семьи (в том числе детям) кормильца, которому, в частности, предоставлен правовой статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах (ст. 36 Закона Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании).

Дети относятся к нетрудоспособным членам семьи, если не достигли возраста 18 лет (дети, которые учатся, и дети-сироты — 23 лет) или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 18 лет.

У членов семьи кормильца, которому предоставлен правовой статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, право на получение пенсии в связи с потерей кормильца возникает через один месяц со дня внесения информации о безвестном исчезновении лица в Единый реестр досудебных расследований или в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

После возникновения права на получение пенсии в связи с потерей кормильца, за ее назначением можно обратиться с заявлением в выбранный сервисный центр Пенсионного фонда Украины или через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины (portal.pfu.gov.ua).

Также важно знать, что пенсия назначается независимо от продолжительности страхового стажа лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах.