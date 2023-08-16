Пропавшие без вести: что родственникам необходимо сдать, чтобы ускорить поиск
Лаборатория (Фото:fernando zhiminaicela / Pixabay)
Розыск и идентификацию пропавших без вести лиц ускоряет сдача ДНК-материала.
Об этом отмечают в Минреинтеграции.
Как сдать ДНК-материал, какие документы нужны и нужно ли платить
Чтобы ускорить поиски родственники пропавших без вести должны в обязательном порядке пройти процедуру отбора генетического материала.
Для этого необходимо обратиться к следователю, который внесет постановление об отборе образцов биоматериала и назначении экспертизы.
Какие документы нужны:
— взрослым родственникам нужно иметь с собой паспорт;
— детям — свидетельство о рождении.
Подчеркиваем, что эта процедура является абсолютно бесплатной.
В случае выявления совпадений материала с ДНК погибшего человека родственников проинформирует орган, который назначил экспертизу и проводит досудебное расследование.
Кто имеет право на пенсию в связи с потерей кормильца, пропавшего без вести, и как ее получить
Пенсия в связи с потерей кормильца назначается, нетрудоспособным членам семьи (в том числе детям) кормильца, которому, в частности, предоставлен правовой статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах (ст. 36 Закона Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании).
Дети относятся к нетрудоспособным членам семьи, если не достигли возраста 18 лет (дети, которые учатся, и дети-сироты — 23 лет) или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 18 лет.
У членов семьи кормильца, которому предоставлен правовой статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, право на получение пенсии в связи с потерей кормильца возникает через один месяц со дня внесения информации о безвестном исчезновении лица в Единый реестр досудебных расследований или в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.
После возникновения права на получение пенсии в связи с потерей кормильца, за ее назначением можно обратиться с заявлением в выбранный сервисный центр Пенсионного фонда Украины или через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины (portal.pfu.gov.ua).
Также важно знать, что пенсия назначается независимо от продолжительности страхового стажа лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах.