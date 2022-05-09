В Луганской области пропала связь с 11 мирными жителями, которые оказались под завалами в Шипилово 9 мая, 10:02 Цей матеріал також доступний українською В Шипилово Луганской области пропала связь с 11 мирными жителями (иллюстративное фото) (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

В населенном пункте Шипилово Луганской области 11 мирных жителей, которые прятались в подвальном помещении, перестали выходить на связь.

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Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, пожарные отряды проводили спасательную операцию, пока позволяла ситуация, однако оккупанты практически не останавливают обстрелы по гражданским домам.

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«Невозможно до конца разобрать завалы ни в Белогоровке, ни в Шипилово. 8 мая 24 раза целили по населению Луганщины. В Северодонецке погибла женщина. В Белогоровке — два закарпатских волонтера. Среди пострадавших в Белогоровке, конечно, есть дети. Как и раненого ребенка из Приволья, их госпитализировали в Днепр», — написал Гайдай.

Он добавил, что оккупанты продолжают уничтожать промышленность и объекты критической инфраструктуры. Вечером третий раз снарядами попал в нефтеперерабатывающий завод.

«А в течение дня россияне разрушили еще функционировавшие мощности Попаснянского водоканала. Теперь воды не будет ни в городах и селах, подконтрольных правительству Украины, ни в оккупированных в 2014 году», — отметил Гайдай.

7 мая войска РФ нанесли авиаудар по школе в Белогоровке, где от обстрелов скрывались около 90 местных жителей. По предварительным данным, погибли 60 человек.



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