Российские пропагандисты создали колл-центр от имени ВСУ, чтобы распространять дезинформацию — ЦПД 20 апреля, 18:06 Цей матеріал також доступний українською Русские пропагандисты создали очередной фейк (Фото:lightsource/depositphotos)

Украинцев предостерегли от «работы» в фейковых колл-центрах Вооруженных сил Украины, созданных российскими пропагандистами.

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Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины в Facebook.

Отмечено, что от имени ВСУ в соцсетях набирают «специалистов», которые должны распространять фейковые сообщения о минировании гражданских объектов в России.

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"Роспропаганда создала новый фейк о колл-центре ВСУ. Основные критерии отбора – знание русского языка и обязательные антироссийские взгляды. Задачи работников: распространять фейковые сообщения о минировании гражданских объектов РФ. Сообщается что "киевский режим" создал киберармия, которая будет приравнена к террористической организации, поскольку будет осуществлять диверсии и провокации в «мирной» россии», - говорится в сообщении.

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