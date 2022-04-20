Российские пропагандисты создали колл-центр от имени ВСУ, чтобы распространять дезинформацию — ЦПД
Русские пропагандисты создали очередной фейк (Фото:lightsource/depositphotos)
Украинцев предостерегли от «работы» в фейковых колл-центрах Вооруженных сил Украины, созданных российскими пропагандистами.
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Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины в
Отмечено, что от имени ВСУ в соцсетях набирают «специалистов», которые должны распространять фейковые сообщения о минировании гражданских объектов в России.
"Роспропаганда создала новый фейк о колл-центре ВСУ. Основные критерии отбора – знание русского языка и обязательные антироссийские взгляды. Задачи работников: распространять фейковые сообщения о минировании гражданских объектов РФ. Сообщается что "киевский режим" создал киберармия, которая будет приравнена к террористической организации, поскольку будет осуществлять диверсии и провокации в «мирной» россии», - говорится в сообщении.
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