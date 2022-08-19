За кадры отвечают пропагандисты с RT. В Херсонской области оккупанты провели показательное открытие телеканала Таврия — облсовет 19 августа, 13:15 Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В четверг, 18 августа в Херсонской области оккупанты провели показательное открытие телеканала Таврия.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в Telegram.

"Вчера орки провели показательное открытие деятельности областного телеканала Таврия", - написал он.

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По его словам, канал вещает давно, но «нужно было перерезать какую-нибудь ленту под приезд в Херсон губернатора Калининградской области».

Чиновник заявил, что выбор пал на этот инструмент оккупационной пропаганды.

По словам Соболевского, о качестве новостей этого канала нужно знать только одно – подготовкой журналистов для него занимаются пропагандисты из RT.

Глава Калининградской области России Антон Алиханов приехал в оккупированный Херсон с «официальным визитом».

Оккупанты писали, что Алиханов принял участие в "запуске" телеканала Таврия. Также он якобы подписал какие-то "соглашения" "с несколькими муниципалитетами" и Херсоном.

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