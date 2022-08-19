За кадры отвечают пропагандисты с RT. В Херсонской области оккупанты провели показательное открытие телеканала Таврия — облсовет

19 августа, 13:15
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В четверг, 18 августа в Херсонской области оккупанты провели показательное открытие телеканала Таврия.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в Telegram.

Читайте также:
«Украина разоблачает блеф Кремля». Мировые СМИ — о значении «хладнокровных и ярких» ударов по целям РФ в Крыму и ответных угрозах Москвы

"Вчера орки провели показательное открытие деятельности областного телеканала Таврия", - написал он.

Видео дня

По его словам, канал вещает давно, но «нужно было перерезать какую-нибудь ленту под приезд в Херсон губернатора Калининградской области».

Чиновник заявил, что выбор пал на этот инструмент оккупационной пропаганды.

По словам Соболевского, о качестве новостей этого канала нужно знать только одно – подготовкой журналистов для него занимаются пропагандисты из RT.

Глава Калининградской области России Антон Алиханов приехал в оккупированный Херсон с «официальным визитом».

Оккупанты писали, что Алиханов принял участие в "запуске" телеканала Таврия. Также он якобы подписал какие-то "соглашения" "с несколькими муниципалитетами" и Херсоном.

https://www.youtube.com/watch?v=fUZzd8jdNqs&t=4s
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Пропаганда Херсонская область Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Дайан Фрэнсис
Редактор канадского National Post
Китайские шахматы. Почему звезда Гонконга закатывается

Сегодня порт больше не является свободной, инновационной финансовой столицей мирового класса. Это просто еще один китайский город

19 августа, 10:50
Мнения
Василий Матий
Финансист, управляющий активами 1st Family Office
Финансовая самооборона

Хотите неожиданную, но приятную новость? Война еще не закончилась, а наша экономика начала медленное восстановление.

19 августа, 10:19
Эксперты
Есть много причин, по которым вы можете проголодаться перед сном (Фото:nrd/Unsplash)
Причина вашей бессоницы /
Семь продуктов, которые не стоит есть перед сном
19 августа, 07:00
Питание
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X