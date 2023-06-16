Призвал к «демонтажу» Украины. Пропагандиста с телеканалов Медведчука приговорили к 10 годам заключения

16 июня, 14:37
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Пропагандист Михаил Шпир (Фото:Кадр по видео ProUA/Youtube)

Пропагандист Михаил Шпир (Фото:Кадр по видео ProUA/Youtube)

Пропагандиста Михаила Шпира, регулярно выступавшего в эфирах медиахолдинга пророссийского экснардепа Виктора Медведчука, заочно приговорили к 10 годам заключения. Об этом сообщила Служба безопасности Украины в Telegram.

По информации СБУ, Шпир восхвалял агрессивную политику военно-политического руководства России и призвал к «демонтажу» Украины, оправдывая ее оккупацию.

Сообщается, что пропагандист также призвал к физической расправе над украинскими военными и дискредитировал одну из религиозных конфессий в Украине.

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В СБУ отмечают, что в 2020 году Шпир переехал в Москву, а после начала полномасштабного вторжения одним из первых среди кремлевских пропагандистов поддержал действия российских окупантов.

Его признали виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ст. 110 ( посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • ст. 161 ( нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);
  • ст. 436−1 ( изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического ( нацистского) тоталитарных режимов).

Сообщается, что срок отбывания наказания начинается с момента задержания Шпира.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Приговор Пропагандист

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