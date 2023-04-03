Россияне готовят в Запорожской области новые «центры промывки мозгов» — ЦНС
Оккупанты (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)
Россияне во временно оккупированной Запорожской области готовят кампанию по навязыванию местному населению российской идентичности.
Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления.
«Высшее военно-политическое руководство России продолжает осуществлять последовательные шаги, направленные на вытеснение украинской идентичности из сознания населения ВТО юга Украины», — говорится в сообщении центра.
Отмечается, что сейчас активно распространяется заявление председателя Федерального агентства по делам национальностей России Евгения Баринова, в котором он анонсировал открытие сети представительств данного агентства на временно оккупированных районах Запорожской области.
Их целью будет «укрепление российской идентичности и межнационального единства в регионах, которые только недавно освободили из-под гнета украинской пропаганды».
При этом отмечается, что деятельность созданных представительств будет сконцентрирована на привлечении различных социальных групп населения Запорожской области к сотрудничеству с российскими общественными организациями.