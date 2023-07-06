Россияне усилили пропаганду во временно оккупированной Херсонской области: в ЦНС назвали цель

6 июля, 16:21
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Херсонская область (Фото:Людмила Денисова/Телеграм)

Херсонская область (Фото:Людмила Денисова/Телеграм)

Российские оккупанты усилили пропаганду на временно оккупированной территории Херсонской области, чтобы увеличить лояльность гражданского населения к оккупационной администрации.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Анализ информационного пространства временно оккупированной Херсонской области свидетельствует об увеличении количества пропагандистских материалов, которые распространяются российским военно-политическим руководством, отмечает ЦНС.

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ЦНС отмечает, что сейчас оккупанты в печатных изданиях и доступных им мессенджерах распространяют такие нарративы:

  • «российское руководство способствует повышению уровня жизни жителей региона»,

  • «экономический форум в Санкт-Петербурге продемонстрировал сильные стороны Херсонщины и будет способствовать тесной интеграции региона в РФ»,

  • «российские высшие учебные заведения готовы принимать абитуриентов из Херсонщины»,

  • «Украина отказалась от исторического прошлого и пренебрегает славой „дедов“».

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Такие тезисы имеют целью повлиять на общественное мнение и изменить взгляды жителей Херсонской области. Они направлены на поощрение молодежи, проживающей в оккупированном регионе, к участию в проектах, инициированных Кремлем.

Также такими действиями россияне поощряют молодежь к интеграции в российское социально-культурное пространство и поступлению в российские или подконтрольные России вузы.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Россия Пропаганда Оккупант Херсонская область Российская пропаганда Война России против Украины Временно оккупированные территории

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