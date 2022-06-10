В РФ заявили, что на территорию Брянской области проникла «украинская диверсионная группа»

10 июня, 11:06
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Также утверждается, что пограничный пункт РФ подвергся обстрелу (Фото:Скриншот видео revishvilig/Twitter)

Также утверждается, что пограничный пункт РФ подвергся обстрелу (Фото:Скриншот видео revishvilig/Twitter)

Кремлевская пропаганда заявила о якобы проникновении на территорию Брянской области «украинская диверсионно-разведывательной группы».

Как утверждается, недалеко от поселка Подывотье завязался бой.

Кроме того, было опубликовано видео, на котором, как утверждается, видны последствия обстрела пограничного пункта РФ в районе населенного пункта Белая Березка.

Видео дня
https://twitter.com/revishvilig/status/1535165537147400192

В Генштабе ВСУ данные сообщения пока никак не комментировали.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Брянская область Война России против Украины ДРГ

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