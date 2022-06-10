В РФ заявили, что на территорию Брянской области проникла «украинская диверсионная группа»
Также утверждается, что пограничный пункт РФ подвергся обстрелу (Фото:Скриншот видео revishvilig/Twitter)
Кремлевская пропаганда заявила о якобы проникновении на территорию Брянской области «украинская диверсионно-разведывательной группы».
Как утверждается, недалеко от поселка Подывотье завязался бой.
Кроме того, было опубликовано видео, на котором, как утверждается, видны последствия обстрела пограничного пункта РФ в районе населенного пункта Белая Березка.
В Генштабе ВСУ данные сообщения пока никак не комментировали.
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