В РФ заявили, что на территорию Брянской области проникла «украинская диверсионная группа» 10 июня, 11:06 Цей матеріал також доступний українською Также утверждается, что пограничный пункт РФ подвергся обстрелу (Фото:Скриншот видео revishvilig/Twitter)

Кремлевская пропаганда заявила о якобы проникновении на территорию Брянской области «украинская диверсионно-разведывательной группы».

Как утверждается, недалеко от поселка Подывотье завязался бой.

Кроме того, было опубликовано видео, на котором, как утверждается, видны последствия обстрела пограничного пункта РФ в районе населенного пункта Белая Березка.

Видео дня

В Генштабе ВСУ данные сообщения пока никак не комментировали.

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