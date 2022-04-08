Очередное дно: в РФ попытались выдать видео со съемок российского сериала за «фейк украинских СМИ» — видео

8 апреля, 13:18
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В РФ утверждают, что видео с жертвами военных преступлений ВС РФ якобы «постановочные» (Фото:TJ)

В РФ утверждают, что видео с жертвами военных преступлений ВС РФ якобы «постановочные» (Фото:TJ)

Кремлевская пропаганда в очередной раз опозорилась, попытавшись выдать видео со съемок российского сериала за якобы «фейк украинских СМИ» о жертвах военных преступлений ВС РФ.

Война России против Украины — главные события 8 апреля

На это обратила внимание редакция TJ.

В сюжете пропагандистов утверждалось, что запечатленный на видео манекен якобы должен был изображать мирного жителя, убитого российскими военными.

Видео дня

«Вот так идет подготовка к театру, в прямом смысле этого слова, военных действий в Украине. Как видно, вполне себе незамысловато. Двое людей в военной форме (на самом деле нет — ред.) тщательно обматывают манекен скотчем и, очевидно, собираются выдать за труп. Впрочем, это неудивительно. Десятки фейков с подобными манекенами регулярно появляются в украинских Telegram-каналах», — заявил ведущий России 24.

https://twitter.com/francska1/status/1512340125002440705

На самом же деле обнародованные кадры были сняты не в Украине, а в Ленинградской области РФ.

«Мы снимали сцену выпадения одного из персонажей из окна. Естественно, люди при этих съемках не используются. Каскадеры подготовили манекен, а скотчем его заматывали для того, чтобы туда положить бутафорскую кровь и органы животных», — рассказали члены съемочной группы российского сериала.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Фейк Российская пропаганда Военные преступления Война России против Украины

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