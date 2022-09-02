Оккупанты подняли белые флаги возле села Правдино. В РФ решили выдать их за бойцов ВСУ — видео

2 сентября, 12:19
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В плен украинским военным сдались до десятка оккупантов (Фото:Скриншот видео НВ)

В плен украинским военным сдались до десятка оккупантов (Фото:Скриншот видео НВ)

Украинские военные обнародовали в соцсетях видео с российскими захватчиками, сдавшимися в районе села Правдино Херсонской области.

На нем видно, как до десятка военнослужащих ВС РФ машут из окопов белыми флагами, в то время как украинские защитники, наблюдающие за ними с помощью разведывательного беспилотника, раздумывают, не является ли это хитростью.

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«Они могут обманывать. От них можно ожидать чего угодно… Андрюха, дай туда один снаряд, ободряющий», — распорядился один из военных, однако, когда стало понятно, что оккупанты действительно решили сдаться, приказ был отменен.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1565440312662757379

В свою очередь российская пропаганда решила выдать своих сдавшихся солдат за бойцов ВСУ, распространив в прокремлевских пабликах это же видео, только уже без комментариев украинских военнослужащих.

https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1565621315238764550

Напомним, 29 августа началось контрнаступление украинской армии на восточном направлении.

https://www.youtube.com/watch?v=-K9Fo0djy44
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На одном из видео запечатлено продвижение ВСУ под прикрытием бронетехники (Фото:Скриншот видео Юрия Мысягина/коллаж НВ) «Есть контакт». В соцсетях начали появляться видео контрнаступления ВСУ на южном направлении

Перед этим ВСУ уничтожили базы российских войск в Херсоне и Новой Каховке, а до этого разрушили Антоновский мост и переправу на Каховской ГЭС, сделав невозможной переброску сил противника через Днепр.

Таким образом войска РФ застряли на правом берегу и оказались отрезанными от снабжения.

В то же время о каких-либо сроках операции в Генштабе ВСУ не говорят, советуя украинцам запастись терпением, поскольку процесс деоккупации может быть длительным.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Пленные Фейк Херсонская область Российские военные Российская пропаганда Контрнаступление Война России против Украины

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