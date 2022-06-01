Из-за отсутствия реальных успехов. Российская пропаганда распространила фейки о «победах» оккупантов к северу от Харькова 1 июня, 15:44 Цей матеріал також доступний українською Украинский военнослужащий (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Российские пропагандисты стали распространять фейки о «победах» оккупационных войск к северу от Харькова. Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр.

Война России против Украины — главные события 1 июня

«В последние несколько дней российские пропагандисты, часть из которых называет себя „военкорами“, начали активно распространять фейки по поводу результатов боев к северу от Харькова. В частности, придумывают новые победы оккупационных войск», — говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что пропагандисты в пабликах и Telegram-каналах заявляют, что украинские войска якобы покинули Цуповку, Токаревку, а в некоторых случаях еще и Русскую Лозовую.

Эти три населенных пункта были оккупированы в первые же дни, а иногда и часы полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины и с территории этих населенных пунктов происходили обстрелы Харькова, говорится в сообщении.

Русскую Лозовую освободили от оккупантов 29 апреля и, по данным ХАЦ, к утру 31 мая украинские войска контролировали этот поселок. Цуповка и Токаревка остаются оккупированными, и возле Цуповки уже несколько дней идут ожесточенные бои, добавили в центре.

«Пропагандисты в последнее время за свои победы выдают информацию о населенных пунктах, которые они оккупировали еще в феврале. Это делается с единственной целью — „показать, что у оккупантов не все так плохо“. Хотя мы видим, что из-за отсутствия реальных побед на харьковском направлении, им их нужно уже придумывать», — подчеркивает ХАЦ.

Также на некоторых картах пропагандисты «рисуют», что оккупировали недавно несколько населенных пунктов на территории Золочевской громады, но никаких сообщений от местных властей на этот счет не было, отмечают в ХАЦ.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.