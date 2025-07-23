Как выяснили журналисты, организация Владимира Мединского, который имеет статус помощника диктатора Путина, собирает деньги на дроны и ружья для российских оккупантов (Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Российское военно-историческое общество (РВИО), которым руководит глава делегации РФ на переговорах с Украиной Владимир Мединский , собирает деньги на ружья для оккупантов и обучает школьников в оккупированных Донецке и Луганске управлять БПЛА.

Об этом говорится в опубликованных 22 июля результатах расследование проекта Схемы (Радио Свобода), эстонского медиа Delfi, шведского медиа Expressen и российского независимого медиа iStories.

Организация Мединского, у которого есть официальный статус помощника диктатора РФ Владимира Путина, собирает деньги на дроны и ружья для российских оккупантов, воюющих против Сил обороны, проводит для школьников во временно оккупированных Донецке и Луганске занятия по управлению беспилотниками.

Кроме того, его подчиненные организовывают для молодежи временно захваченного РФ Крыма — «патриотические лагеря», где обучают «огневой подготовке», а также издают «учебники», в которых пытаются отрицать независимость Украины, сообщили расследователи.

Журналисты выяснили, что заместитель Мединского в РВИО Николай Овсиенко лично приезжал открывать «региональные представительства» общества во временно оккупированных Мелитополе Запорожской области и Геническе Херсонской области в начале 2023 года, а за год до того — в захваченных оккупантами Донецке и Луганске.

Кроме того, РВИО возила молодежь из этих четырех украинских городов в Тулу на пропагандистское мероприятие Курс молодого бойца. Информационный фронт. Там выступал лично Мединский, а также «военкоры», рядовые пропагандисты и представители подконтрольной Кремлю соцсети ВКонтакте.

Фото: Схемы (Радио Свобода) / ВКонтакте

По информации Схем, в 2024 году организация Мединского открыла в некоторых школах Донецка и Луганска так называемые «профильные классы». Там школьников обучали «основам безопасности и защиты родины, полевой медицине и управлению БПЛА». А в 2025 году прямо пригласила оккупантов, воевавших против Украины, выступить в детсаду в российском городе Ульяновск провести «урок мужества». Причем детям они там рассказывали о «холодном и огнестрельном оружии», а также поощряли примерить амуницию и снаряжение агрессора из РФ.

Как установили журналисты, РВИО, в частности, проводило в оккупированном Крыму патриотические военно-исторические лагеря для детей и молодежи: еще в 2014 году — лагерь «Путями партизанской славы» в Севастополе, в 2017-м — три тематические «смены» на базе подсанкционного лагеря «Артек», а в 2020-м — лагерь «Страна героев» в Евпатории.

Фото: Схемы (Радио Свобода) / cоцсети

Причем в этих лагерях детей и подростков учили «метать ножи, стрелять из пневматических винтовок, ориентироваться и передвигаться в горах», а также — тактикам «ведения горного боя» и «огневой подготовки».

РВИО также издает и популяризирует пропагандистские книги и «учебники», которые «отрицают» независимость Украины, сообщили Схемы со ссылкой на отчет организации за 2023 год.

В мае 2024 года в СБУ сообщили Мединскому о подозрении и объявили в розыск. За поддержку агрессивной политики диктатора Путина, в частности — войны России против Украины, Мединский попал в санкциионные списки Канады (в 2022 году) и Австралии (в 2025 году), но не в Украине, ЕС и США, подытожили журналисты.