Российские пропагандисты создали очередной фейк о «тайной документации полка Азов» — фото
Русские пропагандисты создали очередной фейк (Фото:lightsource/depositphotos)
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации в Facebook.
В фейковых документах указано, что «местное население настроено пророссийски в 70% случаев», а «боевикам необходимо занимать огневые позиции в населенных пунктах», однако документам присвоен странный гриф «секретно» вместо украинского – «тайно».
Кроме того, пропагандисты пытались выдать еще ряд фейков, которые касаются Херсона и Николаева.
В частности, коллаборант-«руководитель» Херсонщины Сальдо заявил, что «день России Херсонская область отметит вместе с РФ, а праздник будет спланирован так, чтобы жители почувствовали себя частью большой страны».
Также российские пропагандистские СМИ сообщают о «километровых очередях за банкой консервированных сосисок», отмечая, что «именно так сейчас обстоят дела с гумпомощью в Николаеве».
Как отмечают в ЦПИ, таким нехитрым способом последние пытаются сформировать иллюзию о гуманитарном кризисе в Украине.
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