Российские пропагандисты создали очередной фейк о «тайной документации полка Азов» — фото 6 июня, 12:57 Цей матеріал також доступний українською Русские пропагандисты создали очередной фейк (Фото:lightsource/depositphotos)

Российские пропагандисты пытались создать очередной фейк о «тайной документации полка Азов», но снова не получилось.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации в Facebook.

В фейковых документах указано, что «местное население настроено пророссийски в 70% случаев», а «боевикам необходимо занимать огневые позиции в населенных пунктах», однако документам присвоен странный гриф «секретно» вместо украинского – «тайно».

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Кроме того, пропагандисты пытались выдать еще ряд фейков, которые касаются Херсона и Николаева.

В частности, коллаборант-«руководитель» Херсонщины Сальдо заявил, что «день России Херсонская область отметит вместе с РФ, а праздник будет спланирован так, чтобы жители почувствовали себя частью большой страны».

Также российские пропагандистские СМИ сообщают о «километровых очередях за банкой консервированных сосисок», отмечая, что «именно так сейчас обстоят дела с гумпомощью в Николаеве».

Как отмечают в ЦПИ, таким нехитрым способом последние пытаются сформировать иллюзию о гуманитарном кризисе в Украине.

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