Российские пропагандисты создали очередной фейк о «тайной документации полка Азов» — фото

6 июня, 12:57
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Русские пропагандисты создали очередной фейк (Фото:lightsource/depositphotos)

Русские пропагандисты создали очередной фейк (Фото:lightsource/depositphotos)

Российские пропагандисты пытались создать очередной фейк о «тайной документации полка Азов», но снова не получилось.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации в Facebook.
В фейковых документах указано, что «местное население настроено пророссийски в 70% случаев», а «боевикам необходимо занимать огневые позиции в населенных пунктах», однако документам присвоен странный гриф «секретно» вместо украинского – «тайно».
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Кроме того, пропагандисты пытались выдать еще ряд фейков, которые касаются Херсона и Николаева.
В частности, коллаборант-«руководитель» Херсонщины Сальдо заявил, что «день России Херсонская область отметит вместе с РФ, а праздник будет спланирован так, чтобы жители почувствовали себя частью большой страны».
Также российские пропагандистские СМИ сообщают о «километровых очередях за банкой консервированных сосисок», отмечая, что «именно так сейчас обстоят дела с гумпомощью в Николаеве».
Как отмечают в ЦПИ, таким нехитрым способом последние пытаются сформировать иллюзию о гуманитарном кризисе в Украине.
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Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Фейк Российская пропаганда Война России против Украины

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