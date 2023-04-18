Должен заинтересовать мобилизованных. Украинские волонтеры запустили онлайн-курс базовой военной подготовки 18 апреля, 16:02 Теоретические навыки слушателям предлагают закрепить в центре специальной подготовки Аскольд (Фото:Askold / Facebook)

На крупнейшей в Украине платформе онлайн-обучения Prometheus стартовал бесплатный курс БАЗА: Современная военная подготовка. Учебный материал скомпонован в 10 разделах, в частности — характеристики различного оружия, ориентировка на местности, связь, тактическая медицина, выживание в полевых условиях.



Цель 13-часового курса — комплексно и структурированно предоставить базовые знания военного дела. Программа рассчитана на:

впервые мобилизованных;

военнослужащих без практического опыта;

военнослужащих, которые желают обновить и дополнить свои знания;

тех, кто подпадает под мобилизацию.



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Однако ограничений в доступе нет, говорят составители: каждый, кто интересуется темой военной подготовки, может зарегистрироваться на платформе, пройти обучение и сдать тесты. Успешное прохождение тестовых заданий после каждого модуля — 80% правильных ответов. После успешного окончания курса слушатели получают сертификат.

«Наш проект помогает закрыть одну из неотложных потребностей: поднять общий уровень знаний военного дела и повысить качество подготовки бойцов. Почему сосредоточились именно на теории? Потому что с ней объективно проблемы. Есть старые учебники, чуть более актуальные методички по опыту с 2014 года, отдельные статьи в профильных медиа, видео на ютубе, сайты-агрегаторы полезных ссылок. А вот комплексной, проверенной, базовой теории нет. За исключением некоторых направлений, таких как такмед. Именно поэтому и возникла идея создать этот проект, чтобы каждый в любом месте и в любое время мог получить достоверную информацию, проверенную реальными экспертами, а не тик-ток инструкторами», — рассказывает Олег Нобр, идейный лидер создания курса.

Учебные материалы разработала команда волонтеров в сотрудничестве с военными экспертами, медиками и психологами. К работе над каждой главой, а затем для верификации материала привлекали минимум двух экспертов. Так, с написанием раздела «Тактическая подготовка» помогали военнослужащие Евгений (Юдж) Юдин и Денис (Квебек). Оба оттачивают навыки в тактической подготовке на поле боя еще с 2014 года.

Больше о курсе и о том, какие именно эксперты привлекались к разработке каждого раздела, можно узнать здесь.

«Мы начали работу над курсом с определения общей структуры. Когда составили список основных разделов, перешли к разработке педагогической модели для каждого раздела. Следующим этапом были интервью с экспертами, чтобы понять, какая информация обязательно должна присутствовать в каждом разделе. Далее авторы готовили учебные материалы, прорабатывая огромные объемы данных из открытых источников, и дополняли их реальным опытом экспертов. Затем каждый раздел проверяли профильные эксперты. Таким образом, на выходе получили структурированную, верифицированную информацию, учитывающую реалии современной войны», — делится процессом создания курса методист проекта Алина Приймак.

От идеи до запуска курса на платформе Prometheus прошло девять месяцев.

«Этот курс для меня — крутой кейс того, как обычные люди увидели проблему, уточнили ее актуальность с профильными экспертами и объединились, чтобы решить. Большая часть команды друг друга не знала и познакомилась уже в процессе работы. Все были в разных городах, странах, условиях. Кто-то выходил на созвоны из поезда, ванной или собирая всю свою жизнь для переезда. Кто-то писал материалы между поездками с „волонтеркой“ на фронт. Мы вместе прошли начало ракетных обстрелов и отключений света и связи, у кого-то терялась связь с родными на фронте. Эксперты вычитывали материалы между боевыми заданиями, на нуле, в госпитале. Вместе нам удалось создать важный и качественный продукт. Не идеальный, однако это кое-что, что будет приносить пользу уже сейчас. Может быть, мотивирует других сделать лучше. Если так, тогда все не зря», — рассказывает о нюансах работы над курсом проектный менеджер Валерия Быкова.

Авторы отмечают, что ни один теоретический курс не может заменить практическую подготовку, потому что навыки прививаются именно там. Применить полученные знания на практике слушателям курса предлагают в центре подготовки Аскольд, который выступил партнером проекта.

«БАЗА — очень актуальный проект, и наш центр охотно его поддержал. Тысячи людей, которые до 2022 года не имели никакого отношения к военному делу, сейчас в очень короткие сроки овладевают всем тем, чему профессиональных военных учат годами. Онлайн-курс может дать знания, центры подготовки — навыки, все вместе — возможность успешно выполнять боевые задачи, уничтожать врага и сохранять жизнь», — комментирует руководитель Аскольда Юрий Подлесный.

Все материалы курса находятся в открытом доступе на платформе Prometheus, они доступны в любое время. Изучать их можно как онлайн, так и офлайн, предварительно загрузив PDF-файлы с платформы. Команда проекта планирует и в дальнейшем поддерживать и обновлять материалы.