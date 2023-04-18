Должен заинтересовать мобилизованных. Украинские волонтеры запустили онлайн-курс базовой военной подготовки

18 апреля, 16:02
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Теоретические навыки слушателям предлагают закрепить в центре специальной подготовки Аскольд (Фото:Askold / Facebook)

Теоретические навыки слушателям предлагают закрепить в центре специальной подготовки Аскольд (Фото:Askold / Facebook)

На крупнейшей в Украине платформе онлайн-обучения Prometheus стартовал бесплатный курс БАЗА: Современная военная подготовка. Учебный материал скомпонован в 10 разделах, в частности — характеристики различного оружия, ориентировка на местности, связь, тактическая медицина, выживание в полевых условиях.

Цель 13-часового курса — комплексно и структурированно предоставить базовые знания военного дела. Программа рассчитана на:

  • впервые мобилизованных;
  • военнослужащих без практического опыта;
  • военнослужащих, которые желают обновить и дополнить свои знания;
  • тех, кто подпадает под мобилизацию.

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Однако ограничений в доступе нет, говорят составители: каждый, кто интересуется темой военной подготовки, может зарегистрироваться на платформе, пройти обучение и сдать тесты. Успешное прохождение тестовых заданий после каждого модуля — 80% правильных ответов. После успешного окончания курса слушатели получают сертификат.

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«Наш проект помогает закрыть одну из неотложных потребностей: поднять общий уровень знаний военного дела и повысить качество подготовки бойцов. Почему сосредоточились именно на теории? Потому что с ней объективно проблемы. Есть старые учебники, чуть более актуальные методички по опыту с 2014 года, отдельные статьи в профильных медиа, видео на ютубе, сайты-агрегаторы полезных ссылок. А вот комплексной, проверенной, базовой теории нет. За исключением некоторых направлений, таких как такмед. Именно поэтому и возникла идея создать этот проект, чтобы каждый в любом месте и в любое время мог получить достоверную информацию, проверенную реальными экспертами, а не тик-ток инструкторами», — рассказывает Олег Нобр, идейный лидер создания курса.

Учебные материалы разработала команда волонтеров в сотрудничестве с военными экспертами, медиками и психологами. К работе над каждой главой, а затем для верификации материала привлекали минимум двух экспертов. Так, с написанием раздела «Тактическая подготовка» помогали военнослужащие Евгений (Юдж) Юдин и Денис (Квебек). Оба оттачивают навыки в тактической подготовке на поле боя еще с 2014 года.

Больше о курсе и о том, какие именно эксперты привлекались к разработке каждого раздела, можно узнать здесь.

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«Мы начали работу над курсом с определения общей структуры. Когда составили список основных разделов, перешли к разработке педагогической модели для каждого раздела. Следующим этапом были интервью с экспертами, чтобы понять, какая информация обязательно должна присутствовать в каждом разделе. Далее авторы готовили учебные материалы, прорабатывая огромные объемы данных из открытых источников, и дополняли их реальным опытом экспертов. Затем каждый раздел проверяли профильные эксперты. Таким образом, на выходе получили структурированную, верифицированную информацию, учитывающую реалии современной войны», — делится процессом создания курса методист проекта Алина Приймак.

От идеи до запуска курса на платформе Prometheus прошло девять месяцев.

«Этот курс для меня — крутой кейс того, как обычные люди увидели проблему, уточнили ее актуальность с профильными экспертами и объединились, чтобы решить. Большая часть команды друг друга не знала и познакомилась уже в процессе работы. Все были в разных городах, странах, условиях. Кто-то выходил на созвоны из поезда, ванной или собирая всю свою жизнь для переезда. Кто-то писал материалы между поездками с „волонтеркой“ на фронт. Мы вместе прошли начало ракетных обстрелов и отключений света и связи, у кого-то терялась связь с родными на фронте. Эксперты вычитывали материалы между боевыми заданиями, на нуле, в госпитале. Вместе нам удалось создать важный и качественный продукт. Не идеальный, однако это кое-что, что будет приносить пользу уже сейчас. Может быть, мотивирует других сделать лучше. Если так, тогда все не зря», — рассказывает о нюансах работы над курсом проектный менеджер Валерия Быкова.

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Авторы отмечают, что ни один теоретический курс не может заменить практическую подготовку, потому что навыки прививаются именно там. Применить полученные знания на практике слушателям курса предлагают в центре подготовки Аскольд, который выступил партнером проекта.

«БАЗА — очень актуальный проект, и наш центр охотно его поддержал. Тысячи людей, которые до 2022 года не имели никакого отношения к военному делу, сейчас в очень короткие сроки овладевают всем тем, чему профессиональных военных учат годами. Онлайн-курс может дать знания, центры подготовки — навыки, все вместе — возможность успешно выполнять боевые задачи, уничтожать врага и сохранять жизнь», — комментирует руководитель Аскольда Юрий Подлесный.

Все материалы курса находятся в открытом доступе на платформе Prometheus, они доступны в любое время. Изучать их можно как онлайн, так и офлайн, предварительно загрузив PDF-файлы с платформы. Команда проекта планирует и в дальнейшем поддерживать и обновлять материалы.

Редактор: Николай Поддубный

Теги:   Мобилизированные Подготовка Война в Украине Онлайн-курсы Prometheus Бесплатные курсы

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