Прогремели взрывы. В центре Львова есть попадание российского боевого беспилотника — ОВА

15 января, 07:00
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Во Львове прогремели взрывы, все профильные службы выехали на место (Фото: https://www.facebook.com/LVIVDSNS?locale=uk_UA)

Во Львове прогремели взрывы, все профильные службы выехали на место (Фото: https://www.facebook.com/LVIVDSNS?locale=uk_UA)

В четверг, 15 января, по предварительной информации, в центре Львова есть попадание вражеского боевого беспилотника. В городе были слышны взрывы.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram.

По его словам, все профильные службы выехали на место.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в городе были слышны взрывы.

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Воздушные силы ранее сообщали о БпЛА в Золочевском районе Львовщины. А впоследствии сообщили о БпЛА во Львовском районе, курсом на Пустомыты.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Война России против Украины Львов

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