Прогремели взрывы. В центре Львова есть попадание российского боевого беспилотника — ОВА
Во Львове прогремели взрывы, все профильные службы выехали на место (Фото: https://www.facebook.com/LVIVDSNS?locale=uk_UA)
В четверг, 15 января, по предварительной информации, в центре Львова есть попадание вражеского боевого беспилотника. В городе были слышны взрывы.
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram.
По его словам, все профильные службы выехали на место.
Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в городе были слышны взрывы.
Воздушные силы ранее сообщали о БпЛА в Золочевском районе Львовщины. А впоследствии сообщили о БпЛА во Львовском районе, курсом на Пустомыты.