29 октября 2018, понедельник

Проломили голову и сломали челюсть: в Днепропетровской области напали на активиста Нацдружин

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Юрию Малимонову проломили голову и сломали челюсть
Фото: Сергей Тищенко via Facebook

Юрию Малимонову проломили голову и сломали челюсть

В понедельник, 29 октября, в Павлограде Днепропетровской области неизвестные напали и жестоко избили активиста Национальных дружин Юрия Малимонова.

По информации депутата местного совета Сергея Тищенко, нападение произошло около 11 часов, в результате чего пострадавший получил серьезные травмы головы. Сейчас он находится в реанимации.

"На Юру напали со спины, залили баллоном и проломили голову кастетом, сломали челюсть... Юра упал, телефон и кошелек выпали, но злоумышленник их не взял, и быстро убежал", - рассказал он.

В Павлоградском отделе полиции ГУ Нацполиции в Днепропетровской области сообщили, что по факту избиения 38-летнего активиста открыто уголовное производство по ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).

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