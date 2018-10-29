Проломили голову и сломали челюсть: в Днепропетровской области напали на активиста Нацдружин

В понедельник, 29 октября, в Павлограде Днепропетровской области неизвестные напали и жестоко избили активиста Национальных дружин Юрия Малимонова.

По информации депутата местного совета Сергея Тищенко, нападение произошло около 11 часов, в результате чего пострадавший получил серьезные травмы головы. Сейчас он находится в реанимации.

"На Юру напали со спины, залили баллоном и проломили голову кастетом, сломали челюсть... Юра упал, телефон и кошелек выпали, но злоумышленник их не взял, и быстро убежал", - рассказал он.

В Павлоградском отделе полиции ГУ Нацполиции в Днепропетровской области сообщили, что по факту избиения 38-летнего активиста открыто уголовное производство по ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).