Осужденных вывезли в Херсон. Прокуроры показали здание исправительной колонии в Снигиревке, где размещались оккупанты
Россияне размещали своих военных в Снигиревской колонии (Фото:Николаевская областная прокуратура/Facebook)
Оккупанты после захвата Снигиревки Николаевской области заняли территорию местной колонии, а осужденных вывезли в Херсон.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.
Как отмечается, отходя, оккупанты разграбили помещение государственного учреждения Снигиревская исправительная колония № 5. Также они оставили ряд следов своего пребывания. Все изъятое направлено на проведение соответствующих экспертиз.
Правоохранители ищут свидетелей и потерпевших от незаконных действий представителей РФ. Продолжается расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Первые подтверждения о начале освобождения Снигиревки Баштанского района Николаевской области начали появляться 9 ноября.
10 ноября появилось видео с украинскими военными в Снигиревке.
Снигиревка находилась под контролем российских захватчиков с марта 2022 года. Для содержания города ВС РФ взыскали туда значительные силы и укрепили оборону фортификационными сооружениями.