Осужденных вывезли в Херсон. Прокуроры показали здание исправительной колонии в Снигиревке, где размещались оккупанты

26 ноября, 18:08
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Россияне размещали своих военных в Снигиревской колонии (Фото:Николаевская областная прокуратура/Facebook)

Россияне размещали своих военных в Снигиревской колонии (Фото:Николаевская областная прокуратура/Facebook)

Оккупанты после захвата Снигиревки Николаевской области заняли территорию местной колонии, а осужденных вывезли в Херсон.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

Как отмечается, отходя, оккупанты разграбили помещение государственного учреждения Снигиревская исправительная колония № 5. Также они оставили ряд следов своего пребывания. Все изъятое направлено на проведение соответствующих экспертиз.

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Правоохранители ищут свидетелей и потерпевших от незаконных действий представителей РФ. Продолжается расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

https://www.facebook.com/mykprok/posts/pfbid0Qg3bJU4Lmuxue3RMFbnQwSwSQxwpuGUEyYXGqTuQmScn2kZdixmqFT7TSzB8sA9ql

Первые подтверждения о начале освобождения Снигиревки Баштанского района Николаевской области начали появляться 9 ноября.

10 ноября появилось видео с украинскими военными в Снигиревке.

Снигиревка находилась под контролем российских захватчиков с марта 2022 года. Для содержания города ВС РФ взыскали туда значительные силы и укрепили оборону фортификационными сооружениями.

https://www.youtube.com/embed/YB6W91jdxIo
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Российские военные Николаевская область колония Война России против Украины Снигуривка

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