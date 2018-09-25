25 сентября 2018, вторник

Прокуратура заявила о задержании подозреваемых в покушении на одесского активиста Устименко

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В Одессе отчитались о задержании подозреваемых в нападении на активистов
Фото: Лариса Сарган‏ via Twitter

В Одессе отчитались о задержании подозреваемых в нападении на активистов

Правоохранители задержали двоих подозреваемых в причастности к нападению на лидера одесской ячейки Автомайдана Виталия Устименко.

Об этом сообщил прокурор Одесской области Олег Жученко, передает Думская.

"Один задержан в Донецкой области, а второй - в Днепропетровской области. В ближайшее время их доставят в Одессу", - рассказал он. 

По словам прокурора, это задержание никак не связано с нападением на другого одесского активиста Олега Михайлика. Он также подтвердил, что по подозрению в покушении на Михайлика были задержаны три человека.

Напомним, 5 июня на члена общественного совета при НАБУ, лидера одесской ячейки Автомайдана Виталия Устименко было совершено нападение. Двое неизвестных разбили ему голову и порезали бедро. Нападение расследуют как покушение на убийство.

22 сентября в Одессе неизвестные открыли огонь по политическому активисту Олегу Михайлику.

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