Прокуратура возбудила дело из-за подделки решения суда по делу ректора Амосовой

Суд установил, что решение о восстановлении Амосовой в должности судом выносилось - МОЗ (на фото - Екатерина Амосова)

Прокуратура Киева начала досудебное расследование возможной подделки постановления Окружного административного суда Киева об обеспечении иска Екатерины Амосовой в Министерство здравоохранения.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Минздрав обратился в правоохранительные органы по поводу возможного подлога указанного решения.

"Проведение расследования поручено СУ ГУ Национальной полиции в городе Киеве", - отмечают в министерстве.

В Минздраве объяснили, что 10 марта СМИ распространили информацию о восстановлении Екатерины Амосовой в должности ректора и запрет проводить проверку НМУ им. Богомольца. Такая информация, по данным ведомства, является неправдивой.

"Хотя решение официально не поступало, Минздрав подал апелляционную жалобу в пределах сроков обжалования. Суд рассмотрел эту жалобу и установил, что указанное постановление судом выносилось. То есть суд не возобновлял Екатерину Амосову в должности ректора и не запрещал проводить проверку НМУ им. Богомольца", - отметили в Минздраве.

23 апреля Министерство здравоохранения Украины объявило о начале конкурса на замещение должности ректора НМУ им. Богомольца.

Ранее в университете заявили, что Печерский суд Киева запретил Министерству здравоохранения объявлять конкурс на должность ректора Национального медицинского университета им. Богомольца.

Смотрите также

В феврале Минздрав отстранил Екатерину Амосову с должности ректора медицинского университета Богомольца из-за срыва экзамена для будущих стоматологов.

2 марта Окружной административный суд города Киева восстановил Амосову в должности.

6 марта Минздрав новым приказом отстранил Амосову с должности ректора и подал апелляцию на решение Окружного административного суда.

2 апреля Министерство уволило ректора медуниверситета им. Богомольца Амосова.