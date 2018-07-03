Прокуратура открыла дело из-за массового отравления детей в лагере под Киевом

Дети приехали в частный лагерь Славутич для тренировок.

Прокуратура Киевской области открыла уголовное производство по факту массового отравления детей в детском лагере Славутич в Переяслав-Хмельницком районе.

Следствие расследует отравление по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины.

По данным прокуратуры, пострадавшие дети являются воспитанниками спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва по художественной гимнастике Школа Дерюгиных. 11 детей жаловались на расстройство пищеварения, слабость и головную боль. Еще одну 8-летнюю девочку в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию.

В прокуратуре добавили, что в отношении лагеря Славутич открыто несколько дел о возвращении имущества в государственную собственность. По данным следствия, компания-арендатор незаконно провела его реконструкцию и безосновательно оформила право собственности на детский лагерь.

По данным СМИ, лагерь Славутич принадлежит гражданской жене экс-президента Украины Виктора Януковича Любови Полежай.

Напомним, что в детском оздоровительном лагере санаторного типа Славутич Киевской области отравились 12 детей, один ребенок находится в коме.