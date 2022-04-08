Удар по вокзалу Краматорска: Прокуратура Украины начала расследование по факту военного преступления РФ 8 апреля, 13:10 Цей матеріал також доступний українською Последствия ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорска (Фото:УЗ)

По факту ракетного удара российских оккупантов по железнодорожному вокзалу Краматорска, в результате которого погибли 30 человек и 100 человек пострадали, при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

Расследование началось в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 8 апреля 2022 года вооруженными силами РФ в нарушение норм международного гуманитарного права осуществлены ракетные удары по железнодорожному вокзалу города Краматорска.

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Отмечается, что в тот момент производилась эвакуация населения. На вокзале находились около 4 тысяч гражданских лиц, среди которых большинство — женщины и дети.

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По предварительным данным, десятки человек погибли и получили ранения. Полная информация о жертвах вражеской атаки и поврежденной инфраструктуре устанавливается. На месте происшествия работают правоохранители и спасатели.

Досудебное расследование по данному факту продолжается.

В прокуратуре также призвали фиксировать и присылать доказательства по ссылке, если вы стали свидетелем военного преступления РФ.

Незадолго до 11 утра 8 апреля стало известно, что российские оккупационные войска обстреляли ракетами железнодорожный вокзал в Краматорске. В результате погибли по меньшей мере 27 человек, в том числе двое детей, и 30 были ранены. В Донецкой ОВА заявили, что эти цифры не окончательны и будут расти.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что вокзал в Краматорске обстреляли кассетными боеприпасами из Искандера, но позже уточнил, что, по обновленной информации, вокзал был атакован Точкой-У.

Как сообщили в полиции, удар пришелся на временный зал ожидания. Там находились сотни пассажиров, которые ждали эвакуационный поезд.

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