Прокуратура требует отправить в психбольницу женщину, утопившую своих детей в киевском озере
Прокуратура Киева настаивает на принудительном лечении 36-летней женщина, которая утопила свои двух малолетних детей в озере на столичных Осокорках.
По данным ведомства, по результатам комплексной психолого-психиатрической экспертизы подозреваемая в момент совершения преступления находилась в состоянии невменяемости и не могла осознавать значение своих действий.
По заключению врачей состояние подозреваемой со времени совершения преступления не изменилось, и она нуждается в применении принудительных мер медицинского характера.
В суд направили ходатайство о ее принудительной госпитализации в психбольницу. На время рассмотрения ходатайства подозреваемая находится в медицинском заведении закрытого типа.
Напомним, женщину задержали 28 октября 2018 года возле Чернигова. Подозреваемая призналась, что утопила детей в озере Серебряный кол на территории Дарницкого района Киева и пыталась покончить с собой.
Прокуратура Киева объявила ей о подозрении.