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Прокуратура требует отправить в психбольницу женщину, утопившую своих детей в киевском озере

Сегодня, 15:40
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Прокуратура Киева

Женщина находится в медучреждении закрытого типа

Прокуратура Киева настаивает на принудительном лечении 36-летней женщина, которая утопила свои двух малолетних детей в озере на столичных Осокорках. 

По данным ведомства, по результатам комплексной психолого-психиатрической экспертизы подозреваемая в момент совершения преступления находилась в состоянии невменяемости и не могла осознавать значение своих действий.

По заключению врачей состояние подозреваемой со времени совершения преступления не изменилось, и она нуждается в применении принудительных мер медицинского характера.

В суд направили ходатайство о ее принудительной госпитализации в психбольницу. На время рассмотрения ходатайства подозреваемая находится в медицинском заведении закрытого типа.

Напомним, женщину задержали 28 октября 2018 года возле Чернигова. Подозреваемая призналась, что утопила детей в озере Серебряный кол на территории Дарницкого района Киева и пыталась покончить с собой.

Прокуратура Киева объявила ей о подозрении.


Теги:   Психиатрическая больница Дети Киев

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