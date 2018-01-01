Прокуратура сообщила о подозрении из-за вырубки деревьев в заповеднике Быковнянские могилы Сегодня, 17:43 13 Цей матеріал також доступний українською Чиновника подозревают в служебной халатности Фото: прокуратура Киева

В четверг, 13 декабря, прокуратура Киева сообщила о подозрении начальнику отдела материально-технического и хозяйственного обеспечения Национального историко-мемориального заповедника Быковнянские могилы.

Как сообщили в надзорном ведомстве, чиновника подозревают в служебной халатности, в результате которой было вырублено почти две тысячи деревьев.

Следователи установили, что частной фирме поручили срезать все поврежденные деревья и кусты на территории заповедника. Однако должностное лицо не проконтролировало ход работ, в результате подрядчик самовольно срубил 1802 неповрежденных деревьев, чем вызвал ущерб государству на сумму свыше 3,6 млн гривен.

В рамках расследования будет также дана правовая оценка действиям должностных лиц фирмы, осуществлявшей вырубку леса.

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