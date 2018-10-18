Прокуратура сообщила о подозрении членам ОПГ, организовавшим громкий побег из зала суда в Миргороде

Прокуратура Полтавской области сообщила о подозрении членам организованной преступной группировки, которые организовали побег опасного преступника из зала Миргородского районного суда.

Как отметили в ведомстве, трем задержанным инкриминируют ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 393 (побег из-под стражи лица, находящегося в предварительном заключении, соединенный с использованием оружия, применением насилия и угрозой его применения, в составе организованной преступной группы) УК Украины. Они взяты под стражу без определения размера залога до 14 декабря.

Напомним, 27 июня 40-летний Виталий Суржан, обвиняемый в совершении ряда преступлений, сбежал из зала Миргородского горрайонного суда.

В побеге из-под стражи ему помогали гражданская жена и ранее судимый знакомый. Следователи установили, что 32-летняя женщина приобрела автомобиль с иностранной регистрацией, пистолет, патроны и две гранаты РГД-5. За взятку в одну тысячу гривен начальнику конвоя отделения конвойной службы изолятора временного содержания женщина договорилась о свидании в помещении суда во время перерыва в судебном заседании.

Во время заседания суда правоохранитель под предлогом конвоирования в туалет отвел Суржана к запасному выходу, где его уже ждала гражданская жена. Начальник конвойной службы снял наручники и оставил их наедине.

После этого женщина и мужчина сели в машину, за рулем которой был товарищ обвиняемого. Во время побега злоумышленники наехали на полицейского.

На следующий день женщину и водителя автомобиля задержали в г. Полтава и г. Песочин Харьковской области соответственно. Обвиняемого задержали 3 июля в Киеве. Во время обыска у него изъяли кокаин.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.