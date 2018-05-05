Прокуратура сообщила о деталях инцидента на полигоне в Черниговской области, где умер контрактник

Солдат-контрактник умер на полигоне в Черниговской области из-за наезда БМП.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, механик-водитель одной из воинских частей совершил наезда на своего коллегу 1996 года рождения.

По предварительным данным следствия, оба военных остались после проведения бригадных тактических учений для проведения ремонта двух боевых машин пехоты.

Перед проведением ремонтных работ оба контрактника купили в ближайшем поселке алкоголь, его распили на месте трагедии.

Виновник трагедии, закончив ремонт, решил подъехать к другой БМП, чтобы взять ее на буксир. Он не заметил потерпевшего, который лег отдыхать вблизи второй БМП, и совершил наезд. Контрактник получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью.

Состояние алкогольного опьянения виновника трагедии составило 0,44 промилле.

По факту гибели военнослужащего начато уголовное производство по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области во время учений на одном из полигонов погиб военнослужащий-контрактник. По факту гибели солдата назначено служебное расследование.