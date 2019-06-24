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Дело Бекирова: прокуратура РФ поддержала решение ФСБ не госпитализировать политзаключенного

Вчера, 22:04
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Дело Бекирова: прокуратура РФ поддержала решение ФСБ не госпитализировать политзаключенного - фото

Антон Наумлюк/Facebook

Эдем Бекиров

Прокуратура аннексированного Россией Крыма не считает противоправным отказ Федеральной службы безопасности госпитализировать политзаключенного активиста Эдема Бекирова.

Об этом прокуратура аннексированного Крыма заявила в ответ на обращение адвоката Бекирова Исляма Велиляева, передает Крым.Реалии.

«Оснований для принятия мер прокурорского реагирования не установлено», — сказано в ответе адвокату.

В прокуратуре также заявили, что Бекиров под наблюдением медработников «получает должное медикаментозное лечение, обеспечен диетическим питанием», поэтому его права не нарушены.

Напомним, что в последнее время Бекиров, который страдает сахарным диабетом, и у которого ампутирована нога, начал жаловался на боли в сердце, одышку и бессонницу.

Российские силовики задержали гражданина Украины Бекирова утром 12 декабря 2018 года на административной границе при въезде в оккупированный Крым. Вечером его привезли в здание ФСБ России в Симферополе, где выдвинули обвинения в хранении тротила и боеприпасов.

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца. Его адвокат опасается, что содержание в СИЗО может «просто-напросто его убить». Бекиров имеет инвалидность первой группы из-за множества тяжелейших заболеваний.

Теги:   Политзаключенные Крым Активисты

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